Одна из сестер дуэта ANNA MARIA призналась, что у нее есть ребенок
В последние годы жизнь сестер Анны и Марии Опанасюк была нелегкой.
Тогда Нацотбор обернулся для них не успехом, а громким скандалом. Певицы не смогли дать однозначный ответ на вопрос «Чей Крым?», а их родители до сих пор работают на оккупированном полуострове в местных органах власти.
Журналисты программы «Ранок з Україною» на канале «Україна» решили узнать, как складывается жизнь Анны и Марии Опанасюк спустя полтора года после Нацотбора.
Мы, кстати до этого момента нигде и ни с кем об этом не говорили и не рассказывали. И мы не писали об этом в своих соцсетях, - рассказывает Мария. - У меня есть маленький сын. Недавно ему исполнилось три года. Я думаю, что сейчас даже многие из наших друзей будут в шоке.