Одна из сестер дуэта ANNA MARIA призналась, что у нее есть ребенок

В последние годы жизнь сестер Анны и Марии Опанасюк была нелегкой.

Все началось с Национального отбора на «Евровидение» , где сестры представляли дуэт ANNA MARIA и боролись за честь представлять Украину на популярном музыкальном конкурсе.

Тогда Нацотбор обернулся для них не успехом, а громким скандалом. Певицы не смогли дать однозначный ответ на вопрос «Чей Крым?», а их родители до сих пор работают на оккупированном полуострове в местных органах власти.

Журналисты программы «Ранок з Україною» на канале «Україна» решили узнать, как складывается жизнь Анны и Марии Опанасюк спустя полтора года после Нацотбора.

Дуэт ANNA MARIA / instagram.com/annamariaduet

Откровения Анны и Марии вышли довольно сенсационными. Обе певицы признались, что после скандала впали в депрессию и только сейчас начали приходить в себя.

Приоткрыли певицы и занавес своей личной жизни. Анна рассказала, что сейчас у нее есть парень, а вот Мария призналась, что уже замужем и воспитывает трехлетнего сына.

Мы, кстати до этого момента нигде и ни с кем об этом не говорили и не рассказывали. И мы не писали об этом в своих соцсетях, - рассказывает Мария. - У меня есть маленький сын. Недавно ему исполнилось три года. Я думаю, что сейчас даже многие из наших друзей будут в шоке.

Дуэт ANNA MARIA / instagram.com/annamariaduet

Напомним,