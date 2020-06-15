Евровидение 2021: названы дата и место проведения конкурса
Организаторы «Евровидения-2021» уже начинают подготовку к грядущему событию.
Создатели конкурса верят, что до конца 2020 года мир все-таки справится с распространением смертельного вируса. Несмотря на возможные риски, они уже начинают активную подготовку к «Евровидению-2021».
Так, первый полуфинал конкурса организуют во вторник - 18 мая. Второй полуфинал состоится в четверг - 20 мая. Грандиозный финал мир увидит 22 мая, в субботу.
Также стало известно, что 18 артистов, запланированных на 2020 год, подтвердили, что снова будут представлять свою страну на «Евровидении» в 2021 году.
Напомним,