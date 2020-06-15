Евровидение 2021: названы дата и место проведения конкурса

15 июня 2020 18:00 Юлия Крутиева
Евровидение 2021: названы дата и место проведения конкурса
Евровидение 2021: названы дата и место проведения конкурса
instagram.com/eurovision.ua

Организаторы «Евровидения-2021» уже начинают подготовку к грядущему событию.

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К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы во множество событий мирового масштаба. Одним из них оказался песенный конкурс «Евровидение-2020». Из-за карантинных ограничений своеобразная репетиция прошла онлайн-формате.

Создатели конкурса верят, что до конца 2020 года мир все-таки справится с распространением смертельного вируса. Несмотря на возможные риски, они уже начинают активную подготовку к «Евровидению-2021».

Евровидение 2021: названы дата и место проведения конкурса / instagram.com/eurovision.ua
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Сегодня на официальном сайте песенного конкурса появилась информация, в которой организаторы назвали даты проведения «Евровидения». Место проведения не изменилось. Событие состоится в Роттердаме на Ahoy Arena.

Так, первый полуфинал конкурса организуют во вторник - 18 мая. Второй полуфинал состоится в четверг - 20 мая. Грандиозный финал мир увидит 22 мая, в субботу.

Также стало известно, что 18 артистов, запланированных на 2020 год, подтвердили, что снова будут представлять свою страну на «Евровидении» в 2021 году.

Напомним, 

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