Евровидение-2020 в новом формате: организаторы готовят захватывающее шоу

2 апреля 2020 22:00 Алла Лысак
Евровидение-2020 в новом формате: организаторы готовят захватывающее шоу
Евровидение-2020 в новом формате: организаторы готовят захватывающее шоу
пресс-служба

Евровидение в Роттердаме пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, однако организаторы пообещали зрителям онлайн-шоу.

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Европейский вещательный союз готовит онлайн-концерт, который станет утешением для зрителей и возможностью продемонстрировать свою конкурсную песню для участников.  

Шоу можно будет посмотреть на Youtube и, вероятно, по телевизору в странах, с которыми удастся договориться о трансляции, сообщается на сайте Евровидения.

Концерт Eurovision: Europe Shine A Light (Евровидение: Европа излучает свет) будет проведен 16 мая (в этот день планировался финал конкурса). Конкурсантам не придется ехать в Роттердам, они будут выступать у себя дома.

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В онлайн-концерте поучаствуют не только представители стран в 2020 году, но и участники других лет. Группа GO-A, которая должна была выступать в Роттердаме с песней "Соловей", уже подтвердила свое участие в концерте!

Напомним,

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