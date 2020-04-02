Евровидение-2020 в новом формате: организаторы готовят захватывающее шоу
Евровидение в Роттердаме пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, однако организаторы пообещали зрителям онлайн-шоу.
Шоу можно будет посмотреть на Youtube и, вероятно, по телевизору в странах, с которыми удастся договориться о трансляции, сообщается на сайте Евровидения.
Концерт Eurovision: Europe Shine A Light (Евровидение: Европа излучает свет) будет проведен 16 мая (в этот день планировался финал конкурса). Конкурсантам не придется ехать в Роттердам, они будут выступать у себя дома.GO-A, которая должна была выступать в Роттердаме с песней "Соловей", уже подтвердила свое участие в концерте!
Напомним,