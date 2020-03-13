Евровидение 2020: букмекеры назвали вероятного победителя

13 марта 2020 10:30 Алла Лысак
Евровидение 2020: букмекеры назвали вероятного победителя
The Roop
кадр из программы

Известны все песни предстоящего конкурса Евровидение-2020, букмекеры уже определились с вероятными победителями.

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Наибольшие шансы стать триумфатором Евровидения 2020 у представительницы Болгарии. Виктория представила трек под названием Tears getting sober, в котором многие увидели копирку всемирно известной Билли Айлиш. 

Лирическая баллада рассказывает о преодолении депрессии, и текст, и музыка были написаны Викторией в соавторстве с Бориславом Милановым. 

Второе место букмекеры отдали поп-группе из Литвы с песней The Roop. 

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Ребят уже назвали главными фриками Евровидения-2020, однако им придется побороться со многими конкурентами.

На третье место поднялись участники группы Gagnamagnið, они представляют Исландию с композицией Think About Things.

В десятку также могут попасть Швейцария, Россия, Румыния, Италия, Мальта, Азербайджан и Германия. Украина находится на скромном 28 месте.

Напомним,

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