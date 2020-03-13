Евровидение 2020: букмекеры назвали вероятного победителя
Известны все песни предстоящего конкурса Евровидение-2020, букмекеры уже определились с вероятными победителями.
Лирическая баллада рассказывает о преодолении депрессии, и текст, и музыка были написаны Викторией в соавторстве с Бориславом Милановым.
Второе место букмекеры отдали поп-группе из Литвы с песней The Roop.
На третье место поднялись участники группы Gagnamagnið, они представляют Исландию с композицией Think About Things.
В десятку также могут попасть Швейцария, Россия, Румыния, Италия, Мальта, Азербайджан и Германия. Украина находится на скромном 28 месте.
Напомним,