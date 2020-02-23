Jerry Heil о результатах финала Нацотбора на Евровидение-2020: «Думаете у меня депрессия?»

23 февраля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Jerry Heil о результатах финала Нацотбора на Евровидение-2020: «Думаете у меня депрессия?»
Певица Jerry Heil
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Артистка удивила неожиданным заявлением.

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Украинская певица Jerry Heil, которая стала аутсайдером финального отбора на Евровидение-2020, прокомментировала свое выступление и результаты конкурса.

Девушка устроила зажигательные танцы в нижнем белье под хит Верки Сердючки Make It Rain Champagne и заверила поклонников, что отчаиваться она не собирается. Вчерашнее поражение ее закалило, теперь она готова удивлять еще больше, ведь имеет любовь широкой аудитории.

Пожована, але не проковтнута. Чи як там кажуть? Думаєте, я на депресушці горщечком поїхала? Але я дійсно зробила висновки з цього чудесного життєвого уроку. І основний висновок такий: я просто обрала не той конкурс. Побачимося на танцях з зірками,
– написала Jerry Heil.

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К слову, за победу в Национальном отборе на Евровидение-2020 боролись 6 талантливых исполнителей: Jerry Heil, Krut, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI и David Axelrod. Судьи проекта и зрители остановили свой выбор на электро-фолк группе Gо_A, которая и представит Украину на международной арене в Роттердаме.

Напомним,

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