Jerry Heil о результатах финала Нацотбора на Евровидение-2020: «Думаете у меня депрессия?»
Артистка удивила неожиданным заявлением.
Девушка устроила зажигательные танцы в нижнем белье под хит Верки Сердючки Make It Rain Champagne и заверила поклонников, что отчаиваться она не собирается. Вчерашнее поражение ее закалило, теперь она готова удивлять еще больше, ведь имеет любовь широкой аудитории.
Пожована, але не проковтнута. Чи як там кажуть? Думаєте, я на депресушці горщечком поїхала? Але я дійсно зробила висновки з цього чудесного життєвого уроку. І основний висновок такий: я просто обрала не той конкурс. Побачимося на танцях з зірками,– написала Jerry Heil.
Напомним,