Даша Астафьева обнажилась перед студентами во Львове

22 февраля 2020 10:00 Катерина Даниленко
Даша Астафьева обнажилась перед студентами во Львове
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram

Артистка поделилась откровенными кадрами в своем Instagram.

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Певица Даша Астафьева отправилась на уикенд во Львов, где компанию ей составила фешн-фотограф Соня Плакидюк. Девушки успели не только хорошенько отдохнуть в Bankhotel, но и наснимать много интересного.

Так, Астафьева показала горячие кадры в обнаженном виде. На некоторых из них ее тело прикрывает одеяло, а на других она позирует в сексуальном белье. Исполнительница совершенно не стесняется своих откровенных внешних видов, так как ей действительно есть что показать публике.

Более того, самые смелые кадры были сделаны на балконе отеля. Даша призналась, что лицезреть съемку довелось студентам Львова, которые недалеко учатся.

А там, где вы делали фото, соседи из окон не выпадали? ‒ спросила одна из поклонниц. Там студенты, ‒ ответила певица.

Девушка также поделилась своим мнением касательно татуировок, процитировав слова Карла Лагерфельда. Их она не приемлет.

Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут. «Я думаю, что татуировки ‒ это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет»,
 ‒ написала звезда.

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Фанаты секс-символа «протерли глаза» и забросали знаменитость комплиментами: «Даша, ну прекрасна же», «Женщина любви», «Какая вы красивая», «Так гармонично», «Черно-белые кадры особенные. В них сила и страсть», «Эталон женской красоты».

Напомним,

 

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