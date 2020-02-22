Даша Астафьева обнажилась перед студентами во Львове
Артистка поделилась откровенными кадрами в своем Instagram.
Так, Астафьева показала горячие кадры в обнаженном виде. На некоторых из них ее тело прикрывает одеяло, а на других она позирует в сексуальном белье. Исполнительница совершенно не стесняется своих откровенных внешних видов, так как ей действительно есть что показать публике.
Более того, самые смелые кадры были сделаны на балконе отеля. Даша призналась, что лицезреть съемку довелось студентам Львова, которые недалеко учатся.
А там, где вы делали фото, соседи из окон не выпадали? ‒ спросила одна из поклонниц. Там студенты, ‒ ответила певица.
Девушка также поделилась своим мнением касательно татуировок, процитировав слова Карла Лагерфельда. Их она не приемлет.
Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут. «Я думаю, что татуировки ‒ это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет»,‒ написала звезда.
Напомним,