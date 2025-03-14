Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві: романтика Карпат і зіркові гості на зеленій доріжці

11 березня у Києві в кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбулася найромантичніша гала-прем’єра української романтичної комедії «Відпустка наосліп».

Подія вразила масштабами, зібравши близько 700 глядачів, які заповнили одразу чотири кінозали. Стрічка, створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно, стала дебютною режисерською роботою Валерії Фадєєвої.

На зеленій доріжці сяяли виконавці головних ролей – Даніель Салем, актор і військовослужбовець ЗСУ, яскрава зірка українського кіно Тетяна Малкова, саундпродюсерка та композиторка фільму Jerry Heil, українська співачка та телеведуча Lida Lee, яка зіграла дебютну роль у стрічці, акторка Олена Олар.

Офіційним саундтреком стрічки став трек «ВИМОЛИВ» від Jerry Heil, MONATIK та Євгена Хмари.

На гала-премʼєрі, ведучим якої був Ілля Клим, актори розповіли про зворушливі та неочікувані моменти зі зйомок, які вони пережили під час створення стрічки.

Ілля Кім розповів про роботу з режисеркою Валерією Фадєєвою: «Об’єднати всіх вдалося завдяки нашій прекрасній режисерці, яка до кожного підібрала свій ключик. До когось – цілий замок, а когось – відкрила з ноги».

На що Валерія Фадєєва відповіла:

Ахахах, дякую Ілля. Дійсно, так було!! Але, повинна додати, що коли починаєш будь-яку справу з однодумцями, з творчими людьми, кожен виклик стає позитивним досвідом, кожна перешкода – точкою зростання. Я безмежно радію, що створила дуже добре, глибоке та красиве кіно, яке закохує та спонукає закохуватися. Саме таке кіно, яке ми всі давно чекали. Після перегляду до мене підходили і дякували за сенси, за душевність, за легкість, за вічне кіно! Це кіно є синергію команди, де кожен вклав ДУШУ, якою хочеться ділитися з коханими людьми, з друзями, однодумцями. Тож діліться нею!

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Цей фільм – знаковий у різних сенсах. Наприкінці квітня з’явився перший драфт сценарію, і менш ніж за рік він пройшов шлях до прем’єри в кінотеатрах України. Масштабна історія, злагоджена команда та неймовірні темпи виробництва зробили цей проєкт унікальним.

Цей фільм – не просто історія. У ньому закладено багато глибоких сенсів. Я впевнений, що всі військові мене зрозуміють. Ті, хто повертається у відпустку, чекають, що їх обіймуть, що їх люблять, що вдома тепло і є їжа. Це надзвичайно важливо. А ті, хто ще не знайшов кохання, повертаються з надією його знайти. Бо для нас, військових, критично важливо відчувати, що ми потрібні. Персонаж Назара для мене саме про це. Він постійно прагнув допомагати іншим, бо йому було важливо знати, що його потребують. І цей сенс, на мою думку, є одним із ключових у фільмі. Саме тому цей фільм такий важливий. Дякую вам за нього!, – поділився виконавець головної ролі Даніель Салем.

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Правда, мені було дуже важко прийняти той факт, що я не бачила фільм до його виходу. Було складно про нього говорити, бо інколи досвід, який ми маємо за спиною, змушує не довіряти людям, не довіряти тому, що з тобою відбувається. Ти хочеш все контролювати, іноді навіть лізеш туди, куди тобі не треба. Але я дуже вдячна всій команді, яка змушує мене вірити в те, що все-таки можна відпускати, – розповіла виконавиця головної ролі Тетяна Малкова.

Гості також привітали продюсерську команду фільму: креативного продюсера стрічки Семена Горова, генеральних продюсерів фільму Андрія Ногіна, Олексія Лимаренка, асоціативного продюсера Артема Колюбаєва та авторку сценарію Юлію Салімовську.

Кінотеатр та атріум гала-прем'єри були оформлені в стилі Карпат: хвойні елементи, автентичні природні композиції створювали атмосферу гірського регіону. Ексклюзивно для цього заходу залу наповнили спеціально розробленими ароматами Карпат, що додавали особливого настрою. Гостей занурили в атмосферу ретриту, де сири, шоколад, вино та аромати сприяли розслабленню, а музика додавала гармонії, створюючи відчуття спокою та єднання з природою.

Після перегляду фільму зал привітав акторів, режисерів та всю творчу команду оваціями.

Глядачів запросили на Q&A-сесію в холі кінотеатру, де глядачам було запропонованого в живій бесіді з акторами дізнатися цікаві факти зі зйомок.

Я дуже рада бути тут і вважаю, що мені неймовірно пощастило працювати в такому талановитому складі. Для мене велика честь стати музичним акомпаніатором цієї картини. Це мій дебют, так само як і для Валерії. Мені було важливо зберегти й підкреслити вже створену атмосферу. Діалоги у фільмі настільки насичені, що зайва музика могла б їх перевантажити. Тому моєю метою було лише підсилити емоційний настрій, додати барв і зробити звучання ще глибшим, – розповіла саундпродюсерка та композиторка фільму Jerry Heil.

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Режисерка Валерія Фадєєва та креативний продюсер стрічки Семен Горов поділилися своїми враженнями від найскладніших і найприємніших моментів зйомок:

Найскладніше, звісно, було не заважати чудовій молодій режисерці, справжній зірці у своїй сфері. А найприємніше – працювати в такій талановитій команді: з неймовірними акторами, операторами, освітлювачами, гримерами, продюсерами та всіма, хто був причетний до створення цього фільму. І, звісно, окрема подяка – нашій неймовірній Україні, красу якої ви бачили на екрані. Це надзвичайно надихало!

Атмосфера фільму дозволяє кожному глядачу поринути в чарівну атмосферу серця мальовничих Карпат, відчути справжній дух українських традицій, насолодитися знайомим гумором та легким романтичним шармом стосунків головних героїв.

Генеральний продюсер фільму Андрій Ногін:

Ми переконані, що в ці важкі для українців часи, навіть фільми легкого жанру мають нести сенси та ціності, що обʼєднують нас. «Відпустка наосліп» є саме такою стрічкою.

До особливої для команди фільму події долучилися зіркові гості: Ахтем Сеітаблаєв, Юлія Шевчук, Марина Кудерчук, Олена Кравець з донькою, POSITIFF з дружиною Юлією Сахневич, Олег Скрипка, Дар'я Трегубова, Ілона Гвоздьова, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Наталка Денисенко, Олексій Комаровський, Маша Данілова, Діана Глостер, OSTROVSKYI, В’ячеслав Соломка, Богдан Беспалов, Анна Луценко, Анна Малиновська, Анна Тульєва, Ірина Кудашова.

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

Гала-прем'єра «Відпустка наосліп» у Києві / Пресслужба

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