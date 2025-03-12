Наталя Могилевська розповіла, як дає раду хвилюванню

Дихальна вправа від Наталії Могилевської.

У потоці тривожних і часто невтішних новин дуже легко втратити внутрішній спокій та рівновагу. Як опанувати себе та впоратися з непростим станом? Порадами поділилися народна артистка України Наталя Могилевська.

Я намагаюся на всі 100% довіряти богові і приймати те, що доля, яку він дарує, для мене найкраща, – говорить співачка за лаштунками шоу «єПитання» на Новому каналі. – Я десять років була самотньою. Коли почалася повномасштабна війна, вже нічого не очікувала. Але саме в перший тиждень вторгнення я отримала найбільше щастя в житті – свою родину. Ми ніколи не знаємо, що і де нас очікує в житті. Багато про це я розповідаю у своїй виставі «Доньки».

Співачка Наталя Могилевська / Пресслужба Нового каналу

Але не варто забувати також про більш буденні засоби боротьби зі стресом та напруженням.

Коли хвилюєтеся, зробіть будь-яке спортивне навантаження, тобто перенесіть увагу з хвилювання на роботу тіла. А ще дуже допомагає правильне дихання. Зі мною, наприклад, «працює» така дихальна вправа: два різких вдихи носом і довгий видих ротом. І так повторити кілька разів, – радить Могилевська.

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