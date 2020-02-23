Тина Кароль заявила, что хотела бы вновь выйти замуж: на глазах у миллионов
23 февраля 2020 12:00
Певица Тина Кароль
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Артистка была под впечатлением от увиденного.
Тина Кароль удивила признанием во время финала Нацотбора на Евровидение 2020. Знаменитость настолько впечатлил номер скандального Дэвида Аксельрода, что она заявила, что готова выйти за него замуж.
Враження… Тіна Кароль вражена. Я в шоці, як можна було за тиждень так змінити постановку. Так мобілізуватися своєю командою… І зробити просто неймовірне перевтілення. Деталізація костюмів, перевтілення в очах, в енергетиці... Ти кинув цю стійку, ти рвеш за свою любов. Вона твоя. Я б вийшла за тебе заміж. Це було так… Я тут єдина дівчина. На мене це спрацювало,‒ признается исполнительница.
Сергей Притула не смог не подшутить над Тиной, вспомнив о певце, с которым ей приписывают роман:
Тільки що десь головою розбив екран один Дан Балан.
Мені приємно, що ти в темі, Сергію… А я хочу додати. Це найкращий виступ Девіда Аксельрода за всі роки творчості. І образ, і подача, і те, наскільки ти цього хочеш… Це неймовірно за два дні змінити так номер! Я вражена!
Напомним,