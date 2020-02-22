Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова снялась в пикантной фотосессии: прозрачное боди и сексуальная поза
22 февраля 2020 18:00
Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова
социальная сеть Instagram
Звезду «Х-фактор» просто не узнать!
Даша Трегубова похвасталась идеальным телом во время эротичной фотосессии. Откровенный снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram.
В кадре девушка позирует в одном черном боди и туфлях на высоких каблуках, расположившись на столе. Ее волнистые волосы собраны в хвост, а шею украшают массивные серьги-кольца.
Бекстейдж моего дня,‒ коротко говорится в подписи.
Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова / социальная сеть Instagram
Напомним,