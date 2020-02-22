Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова снялась в пикантной фотосессии: прозрачное боди и сексуальная поза

22 февраля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова снялась в пикантной фотосессии: прозрачное боди и сексуальная поза
Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова
социальная сеть Instagram

Звезду «Х-фактор» просто не узнать!

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Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова похвасталась идеальным телом во время эротичной фотосессии. Откровенный снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram.

В кадре девушка позирует в одном черном боди и туфлях на высоких каблуках, расположившись на столе. Ее волнистые волосы собраны в хвост, а шею украшают массивные серьги-кольца.

Бекстейдж моего дня,
‒ коротко говорится в подписи.

Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова / социальная сеть Instagram

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Поклонники засыпали знаменитость комплиментами, отмечая, что в подобном образе никак не ожидали ее увидеть: «Вот это поворот. Неожиданно приятно видеть вас такой», «Даша, откуда такие ноги?», «Это восторг», «Безумно красивая», «Шикарная женщина».

Напомним,

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