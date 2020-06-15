Полина Логунова рассказала о похудении после родов: Я очень долго была в стрессе
15 июня 2020 16:00
Ведущая и блогер Полина Логунова
instagram.com/polinalogunova
Телеведущая и жена Дмитрия Ступки дала откровенное интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой.
Полина Логунова - телеведущая и жена украинского актера Дмитрия Ступки.Напомним,
После рождения дочери Богданы в 2017 году Полина резко похудела - долгое время девушку подозревали в анорексии и наркомании.
Ведущая и блогер Полина Логунова на съемках / пресс-служба Нового канала
Это были очень тяжелые времена. Не лучший период в отношениях, я не знала, что делать с ребенком, потому что была одна. К тому же, на третью неделю после родов должна была выйти на работу. Да и работала вплоть до дня родов, - призналась Полина. - Я очень долго была в стрессе и практически не ела. Весила тогда 51 кг не потому, что у меня очень много денег, и я покупаю на них кокаин, а потому что у меня совсем не было времени, и нужно было очень много работать.
Ведущая и блогер Полина Логунова / пресс-служба Нового канала