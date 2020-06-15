Полина Логунова рассказала о похудении после родов: Я очень долго была в стрессе

15 июня 2020 16:00 Юлия Крутиева
Полина Логунова рассказала о похудении после родов: Я очень долго была в стрессе
Ведущая и блогер Полина Логунова
instagram.com/polinalogunova

Телеведущая и жена Дмитрия Ступки дала откровенное интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой.

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Недавно ведущая тревел-проекта «У кого больше?» Анна Олицкая завела блог на YouTube. В нем она общается с известными девушками на разные темы - внешность, отношения, измены, страхи. Одной из гостей Анны стала Полина Логунова - телеведущая и жена украинского актера Дмитрия Ступки.

После рождения дочери Богданы в 2017 году Полина резко похудела - долгое время девушку подозревали в анорексии и наркомании. 

Ведущая и блогер Полина Логунова на съемках / пресс-служба Нового канала
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В интервью Логунова рассказала, из-за чего на самом деле сбросила лишние килограммы.

Это были очень тяжелые времена. Не лучший период в отношениях, я не знала, что делать с ребенком, потому что была одна. К тому же, на третью неделю после родов должна была выйти на работу. Да и работала вплоть до дня родов, - призналась Полина. - Я очень долго была в стрессе и практически не ела. Весила тогда 51 кг не потому, что у меня очень много денег, и я покупаю на них кокаин, а потому что у меня совсем не было времени, и нужно было очень много работать.

Ведущая и блогер Полина Логунова / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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