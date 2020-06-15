15-летняя дочь Оли Поляковой поделилась снимками со своего выпускного: во всем белом
Старшая дочь Оли Поляковой отгуляла свой выпускной.
Маша закончила 9 класс и решила попрощаться со школой. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала серию фотографий со своего выпускного.
Вот так вот я провела свой выпускной из 9 класса, – написала в Сети Маша Полякова. – В этой школе я проучилась 9 замечательных лет, которые я никогда не забуду!! Спасибо вам всем, хоть я и ухожу, я всегда буду мысленно с вами, мой любимый 9а класс. Пока пишу этот комментарий – плачу.
Чем дальше будет заниматься дочь Оли Поляковой – не известно. Этот вопрос был одним из самых популярных под публикацией Маши, однако девушка предпочла пока что не отвечать.
Напомним,