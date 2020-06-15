15-летняя дочь Оли Поляковой поделилась снимками со своего выпускного: во всем белом

15 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
15-летняя дочь Оли Поляковой поделилась снимками со своего выпускного: во всем белом
Дочь Оли Поляковой - Маша
instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь Оли Поляковой отгуляла свой выпускной.

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Насколько это возможно в условиях карантина, выпускники отпраздновали окончание школы, собираясь небольшими группками. 15-летняя дочь певицы Оли Поляковой в этом году также является выпускницей.

Маша закончила 9 класс и решила попрощаться со школой. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала серию фотографий со своего выпускного.

Дочь Оли Поляковой - Маша / instagram.com/mashapolyakova

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На праздновании Маша появилась во всем белом – в платье свободного кроя, нежности которому добавляли кружевные вставки, а также в ажурных сапожках-казаках.

Вот так вот я провела свой выпускной из 9 класса, – написала в Сети Маша Полякова. – В этой школе я проучилась 9 замечательных лет, которые я никогда не забуду!! Спасибо вам всем, хоть я и ухожу, я всегда буду мысленно с вами, мой любимый 9а класс. Пока пишу этот комментарий – плачу.

Выпускной дочери Оли Поляковой / instagram.com/mashapolyakova

Чем дальше будет заниматься дочь Оли Поляковой – не известно. Этот вопрос был одним из самых популярных под публикацией Маши, однако девушка предпочла пока что не отвечать.

Маша Полякова выпускной / instagram.com/mashapolyakova

Напомним, 

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