Старшая дочь Оли Поляковой впервые показала бойфренда ‒ фото

6 июня 2020 16:00 Катерина Даниленко
Старшая дочь Оли Поляковой впервые показала бойфренда ‒ фото
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
социальная сеть Instagram

О том, что 15-летняя дочь Оли Поляковой Маша состоит в отношениях, стало известно совсем недавно с прямого эфира суперблондинки. Артистка призналась, что даже учит юную наследницу техникам поцелуя.

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Маша Полякова уже идет по стопам звездной матери и пробивается в публичное общество. Девушка регулярно снимается в фотосессиях для известных брендов, делает рекламу в своем Instagram и рассказывает новости о личной жизни. За ее соцсетью следят 158 тысяч подписчиков.

Так, в этот раз Маша решила представить публике своего молодого человека. В кадре молодые люди позируют на улице в защитных масках, обнимая друг друга. Имени парня она не назвала, однако призналась, что влюблена.

My lovе,
‒ написала Полякова-младшая, оставив смайл в виде сердца.

Маша Полякова с бойфрендом / социальная сеть Instagram

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Фолловеры тут же отреагировали на новый снимок девушки. Они порадовались за Машу и написали, что молодые люди прекрасно смотрятся вместе: «Красивые», «Заинтриговала», «Вы очень хорошо выглядите», «Хорошенькие», «Милая пара», «Первая любовь».

Напомним,

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