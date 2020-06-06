Старшая дочь Оли Поляковой впервые показала бойфренда ‒ фото
6 июня 2020 16:00
Катерина Даниленко
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
социальная сеть Instagram
О том, что 15-летняя дочь Оли Поляковой Маша состоит в отношениях, стало известно совсем недавно с прямого эфира суперблондинки. Артистка призналась, что даже учит юную наследницу техникам поцелуя.
Маша Полякова
уже идет по стопам звездной матери и пробивается в публичное общество. Девушка регулярно снимается в фотосессиях для известных брендов, делает рекламу в своем Instagram и рассказывает новости о личной жизни. За ее соцсетью следят 158 тысяч подписчиков.
Так, в этот раз Маша решила представить публике своего молодого человека. В кадре молодые люди позируют на улице в защитных масках, обнимая друг друга. Имени парня она не назвала, однако призналась, что влюблена.
My lovе,
‒ написала Полякова-младшая, оставив смайл в виде сердца.
Маша Полякова с бойфрендом / социальная сеть Instagram
Фолловеры тут же отреагировали на новый снимок девушки. Они порадовались за Машу и написали, что молодые люди прекрасно смотрятся вместе: «Красивые», «Заинтриговала», «Вы очень хорошо выглядите», «Хорошенькие», «Милая пара», «Первая любовь».
Напомним,