Лилия Ребрик рассказала о недетской мечте своей 8-летней дочери Дианы
Телеведущая Лилия Ребрик – счастливая мама двух замечательных дочек Дианы и Полины.
В прошлом году дочь Лилии Ребрик Диана сыграла главную детскую роль в 24-серийном фильме «Сердце матери» на канале «Украина». Девочка настолько чувственно воплотила ребенка, который потерял маму, что зрители были уверены – Диану Дикую ждет успешная актерская профессия.
Но несмотря на то, что мама Дианы – телезвезда, а папа – успешный хореограф, пока девочка безразлична к таким публичным профессиям.
Диане 8 лет, и она уже долгое время мечтает стать ветеринаром, – поделилась Лилия Ребрик. – Хочет лечить, помогать животным. Пока ни на какие актерские или танцевальные соблазны она не ведется. Диана даже хочет открыть приюты для животных. Вот такая недетская мечта у 8-летней девочки.
Напомним,