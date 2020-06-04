Лилия Ребрик рассказала о недетской мечте своей 8-летней дочери Дианы

4 июня 2020 16:50 Юлия Крутиева
Лилия Ребрик рассказала о недетской мечте своей 8-летней дочери Дианы
Телеведущая Лилия Ребрик с дочкой Дианой
пресс-служба канала Украина

Телеведущая Лилия Ребрик – счастливая мама двух замечательных дочек Дианы и Полины.

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Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик призналась, что ее дочь Диана пока не хочет быть ни актрисой, как мама, ни хореографом, как папа. В какой профессии видит себя 8-летняя Диана? И какую недетскую мечту хочет воплотить в жизнь?

В прошлом году дочь Лилии Ребрик Диана сыграла главную детскую роль в 24-серийном фильме «Сердце матери» на канале «Украина». Девочка настолько чувственно воплотила ребенка, который потерял маму, что зрители были уверены – Диану Дикую ждет успешная актерская профессия.

Лилия Ребрик с дочками / instagram.com/liliia.rebrik

Но несмотря на то, что мама Дианы – телезвезда, а папа – успешный хореограф, пока девочка безразлична к таким публичным профессиям.

Диане 8 лет, и она уже долгое время мечтает стать ветеринаром, – поделилась Лилия Ребрик. – Хочет лечить, помогать животным. Пока ни на какие актерские или танцевальные соблазны она не ведется. Диана даже хочет открыть приюты для животных. Вот такая недетская мечта у 8-летней девочки.

Старшая дочка Лилии Ребрик Диана Дикая / instagram.com/diana_wild_dyka

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Звездная мама добавляет, что они с мужем поддержат выбор дочери, ведь убеждены, что важно уметь слышать ребенка и учитывать его мнение. Тогда между родителями и их чадом будет полное взаимопонимание и доверительные отношения.

Напомним,

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