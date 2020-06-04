Анджелине Джоли – 45! Красотка Голливуда, скандалистка, разлучница, меценат
Она обладает чуть ли не десятком статусов: самая красивая, богатая, умная ... Но в личной жизни у Анджелины Джоли сейчас только один статус: в разводе.
Самая красивая женщина Голливуда, скандалистка, разлучница, меценат. Анджелина Джоли - мечта мужчин, объект зависти для женщин. С детства она отличалась эксцентричным характером. В школе была "белой вороной". Уже в 14 лет Энджи работала моделью и снималась в клипах. А в 16 - познакомилась с наркотиками и жила так, как заблагорассудится.
В 1995 году Джоли снялась в своем первом большом проекте - фильме "Хакеры". Партнер девушки - актер Джонни Ли Миллер - впоследствии стал ее первым мужчиной.
Джоли выбирала самые разнообразные роли - губернатора Алабамы, наркоманки-манекенщицы, полицейского, отчаянной воровки машин, буйной пациентки психиатрической клиники, расхитительницы гробниц. И всегда была убедительной.
Их называли одной из самых красивых и самых гармоничных пар в Голливуде. У Джоли и Питта родилось трое детей, еще троих они усыновили. Но в 2016 стало известно, что супруги разводятся! Долго актеры не могли поделить шестерых детей, пока не договорились о совместной опеке: Энджи наконец-то позволила Питту свободно встречаться с детьми и забирать их на выходные.