Анджелине Джоли – 45! Красотка Голливуда, скандалистка, разлучница, меценат

Эксклюзив 4 июня 2020 14:00 Юлия Крутиева
Анджелине Джоли – 45! Красотка Голливуда, скандалистка, разлучница, меценат
Актриса Анджелина Джоли
Fotobank / GettyImages

Она обладает чуть ли не десятком статусов: самая красивая, богатая, умная ... Но в личной жизни у Анджелины Джоли сейчас только один статус: в разводе.

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Почему у актрисы не сложилось с Брэдом Питтом? И планирует ли Энджи еще когда-нибудь пойти под венец? Сегодня актрисе Анджелины Джоли – 45! О ней шла речь в сюжете программы "Утро с Интером".

Самая красивая женщина Голливуда, скандалистка, разлучница, меценат. Анджелина Джоли - мечта мужчин, объект зависти для женщин. С детства она отличалась эксцентричным характером. В школе была "белой вороной". Уже в 14 лет Энджи работала моделью и снималась в клипах. А в 16 - познакомилась с наркотиками и жила так, как заблагорассудится.

В 1995 году Джоли снялась в своем первом большом проекте - фильме "Хакеры". Партнер девушки - актер Джонни Ли Миллер - впоследствии стал ее первым мужчиной.

Актриса Анджелина Джоли / Fotobank / GettyImages

Джоли выбирала самые разнообразные роли - губернатора Алабамы, наркоманки-манекенщицы, полицейского, отчаянной воровки машин, буйной пациентки психиатрической клиники, расхитительницы гробниц. И всегда была убедительной.

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Но наибольшая популярность пришла к ней после выхода фильма "Мистер и миссис Смит", где Джоли сыграла с Брэдом Питтом. У актеров завязался бурный роман, и Питт бросил ради нее свою жену - актрису Дженнифер Энистон.

Их называли одной из самых красивых и самых гармоничных пар в Голливуде. У Джоли и Питта родилось трое детей, еще троих они усыновили. Но в 2016  стало известно, что супруги разводятся! Долго актеры не могли поделить шестерых детей, пока не договорились о совместной опеке: Энджи наконец-то позволила Питту свободно встречаться с детьми и забирать их на выходные.

Актриса Анджелина Джоли с детьми / Fotobank / GettyImages

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Сейчас Джоли снимает фильмы, сама снимается, воспитывает детей, защищает окружающую среду. Романов старается не заводить - говорит, что нет на это времени. Зато Анджелина Джоли до сих пор остается самой востребованной актрисой Голливуда и объектом вожделения миллионов мужчин.

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