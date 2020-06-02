Мэрилин Монро: мужчины, романы, любовь и загадочные обстоятельства гибели секс-символа

До кинокарьеры Мэрилин Монро работала на авиационном заводе и о другой жизни не могла и мечтать. Но однажды девушку заметил фотограф, приехавший снимать репортаж о женщинах-рабочих.

Так Норма Джин Мортенсон начала карьеру модели. А уже через несколько лет изменила имя и стала настоящим секс-символом – Мэрилин Монро. О мужчинах, любви и загадочных обстоятельствах ее гибели сегодня вспоминали в программе "Утро с Интером" . Ведь Мэрилин родилась в начале лета – 1 июня 1926 года.

Мэрилин Монро была идолом, символом женственности, красоты и сексуальности. Вокруг нее всегда вились толпы поклонников. Актриса быстро влюблялась и в каждом новом мужчине искала того единственного! Но... увы!

Первый раз Мэрилин вышла замуж в 16 лет за моряка Джеймса Догерти. Позже актриса призналась: это был брак по расчету. Джима она не любила, но возвращаться в приют, в котором провела все детство, не хотела.

Вторым мужем Мэрилин стал Джо Ди Маджо – легенда американского бейсбола. Их обожала публика. Влюбленных называли «Мистер и миссис Америка».

Союз не продержался и года. Ди Маджо страстно любил Мэрилин, но постоянно ревновал. Начались ссоры, во время которых Джо даже поднимал на актрису руку! Пара развелась.

Третьим и последним мужем Мэрилин стал драматург Артур Миллер. Монро всегда мечтала об умном мужчине, который был бы для нее наставником. Миллер видел в ней чрезвычайный потенциал. Казалось, актриса, наконец, нашла своего мужчину. Но жизнь готовила ей новые потрясения. Монро потеряла ребенка. Сильно переживала и ... заливала горе алкоголем. Артур поддерживал любимую, как мог. Но их брак трещал по швам. Позже Миллер признался: Мэрилин была капризной, просто невыносимой. Терпеть долго он не смог.

Мэрилин Монро с третьим мужем Артуром Миллером / Fotobank / GettyImages

После легендарного исполнения «Happy Birthday Mr. President» о романе Мэрилин Монро и Джона Кеннеди заговорил весь мир! Актриса была безумно влюблена, но Кеннеди слишком дорожил своей репутацией. Их отношения были обречены с самого начала. Поговаривали, что Мэрилин встречалась с братом президента, Робертом. Но это так и осталось слухами...

5 августа 1962-го года Мэрилин Монро была найдена мертвой в своей постели. По заключению экспертов, актриса приняла смертельную дозу снотворного. Но было ли это самоубийство? По одной из версий, Мэрилин умерла от рук братьев Кеннеди, которые устали бояться, что она может сболтнуть лишнее.

В апреле 2015 года года эту информацию подтвердил бывший офицер ЦРУ, 78-летний Норман Ходжес. Находясь в больнице, мужчина заявил, что именно он убил Мэрилин – по приказу властей сделал актрисе смертельный укол. Правдивы ли его слова? Остается только гадать.

С момента смерти Мэрилин Монро прошло уже более 50-ти лет ... Неизменным остается одно – блондинку по-прежнему любят, ею и сегодня восхищается весь мир.