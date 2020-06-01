Моргану Фримену – 83: Не называйте меня пенсионером

Моргану Фримену было уже более сорока, когда его начали приглашать в кино. Но это не помешало ему приобрести большую славу и сыграть в лучших фильмах Голливуда! Сегодня Моргану - 83.

Какие дальнейшие планы у актера? И почему он просит не называть его пенсионером? ОБ этом сегодня шла речь в сюжете программы "Утро с Интером".

Сегодня Морган Фримен - один из самых востребованных голливудских актеров. Он может сыграть Бога, копа или обычного воришку. Его актерский талант не знает границ, а участие в фильме почти всегда гарантирует бешеный успех!

В кино он дебютировал в начале семидесятых, в сериале «Электрическая компания». Но, видимо, не впечатлил тогда продюсера и режиссера, потому что после этого ролей ему не предлагали. Это уже сейчас Морган объясняет или же оправдывается: чем он старше, тем больше интерес к его персоне. Тогда же юный Морган, потерпев неудачу, просто опустил руки ...

Настоящий успех к актеру пришел только в 43 года. «Шофер миссис Дейзи», «Побег из Шоушенка», затем - «Брюс всемогущий» и «Малышка на миллион». Роли в этих фильмах были как будто специально написаны для Фримена.

Но актер имеет не только внушительный список достижений и большую фильмографию. У Моргана Фримена еще и большая семья: он был женат четыре раза и имеет четверых взрослых детей. Не смотря на прожитые годы и заслуги в профессии, актер просит не записывать его в пенсионеры и на заслуженный отдых не собирается. У него еще много сил и вдохновения - достаточно, чтобы подарить нам еще не одно доказательство своего невероятного таланта.

ТОП-5 ОТКРОВЕННЫХ ЦИТАТ МОРГАНА ФРИМЕНА

Я всегда говорю своим детям — если ты сдашься, то через тебя переступят. Но если продолжать бороться, то кто-то обязательно подаст руку.

Твоя жизнь ничего не стоит, пока ты не бросишь себе вызов. Для меня это — плавание в открытом океане. Жизнь или смерть.

Жизнь была добра ко мне, а значит, я должен быть добрым с ней. Как это сделать? Просто жить.

Пока ты беден, для тебя миллиона долларов хватит на всю жизнь, но освоившись, ты понимаешь железное правило бизнеса, что денег никогда не бывает много.

Математики думают, что Бог в уравнениях, нейрологи уверены, что Бог в мозге, а программисты уверены, что Бог — один из них.