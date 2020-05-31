Ольга Сумская показала, как резвится на отдыхе с известными актерами: 20 лет назад

31 мая 2020 16:00 Катерина Даниленко
Ольга Сумская показала, как резвится на отдыхе с известными актерами: 20 лет назад
Певица Ольга Сумская
социальная сеть Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская часто делится с поклонниками фотографиями из жизни, нередко в ее соцсетях появляются и архивные кадры.

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Народная артистка любит вспоминать яркие моменты из прошлого: интересные фотосессии, кастинги в знаковые проекты, детство с родителями, модные образы тех времен и многое другое. В этот раз звезда вспомнила поездку в Крым в 2001 году на международный кинофестиваль «Алые паруса». Компанию звезде составила плеяда выдающихся актеров современности.

Згадаємо світлі, мирні часи... Міжнародний кінофестиваль «Алые паруса». Рідний Артек, липень 2001 року! Українська делегація в повному складі біля Чорного моря! Вміємо відпочивати! Руслана Писанка, Володимир Горянский, Виталій Борисюк, Раиса Недашковська, Антоніна Паперна, Ада Роговцева, Іван Гаврилюк,
‒ написала под постом Сумская.

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Подписчики не могли пройти мимо таких веселых кадров, они начали активно обсуждать увиденное: «Сплошной позитив», «Вау! Какие все классные», «Восхищаюсь всеми вами», «Замечательные актеры. Любимый Крым», «Это самые замечательные фото».

Напомним,

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