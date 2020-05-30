Макс Барских рассказал, как отреагировал на то, что Оля Полякова украла его песню
Новым гостем онлайн-шоу Оли Поляковой Правда или действие стал певец Макс Барских.
Знаменитость поинтересовалась, какая была первая мысль у Барских, когда он услышал ее песню.
Подумал, что сп*здили. Но тебе можно. Я на тебя не обижаюсь. Даже если я слышу, что артисты делают похожий звук или эстетику 80-90-х – мне приятно от того, что начал этот поток. Я уже наоборот думаю на несколько шагов вперед,‒ поделился Макс Барских.
Я ее поставила, а он говорит: «Ну… это суперхит». Я говорю, что конечно хит, он сейчас повсюду звучит. А он говорит: «В смысле? Вы уже выпустили песню?». А я говорю, что ее поет твой Макс. А он спрашивает: «Где?»,‒ добавила Оля.
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