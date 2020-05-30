Макс Барских рассказал, как отреагировал на то, что Оля Полякова украла его песню

30 мая 2020 18:00 Катерина Даниленко
Макс Барских рассказал, как отреагировал на то, что Оля Полякова украла его песню
Певец Макс Барских
социальная сеть Instagram

Новым гостем онлайн-шоу Оли Поляковой Правда или действие стал певец Макс Барских.

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Артисты поговорили на самые горячие темы и исполнили самые «дикие» действия. Кроме того, Оля призналась, что украла у Макса песню «Туманы» и сделала на этот трэк свою песню «Королева ночи».

Знаменитость поинтересовалась, какая была первая мысль у Барских, когда он услышал ее песню.

Подумал, что сп*здили. Но тебе можно. Я на тебя не обижаюсь. Даже если я слышу, что артисты делают похожий звук или эстетику 80-90-х – мне приятно от того, что начал этот поток. Я уже наоборот думаю на несколько шагов вперед,
‒ поделился Макс Барских.

  

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Полякова поблагодарила певца за то, что он не «затаскал» ее по судам, а также вспомнила, что продюсер музыканта ‒ клипмейкер Алан Бадоев не узнал суперхит подопечного в исполнении Оли.

Я ее поставила, а он говорит: «Ну… это суперхит». Я говорю, что конечно хит, он сейчас повсюду звучит. А он говорит: «В смысле? Вы уже выпустили песню?». А я говорю, что ее поет твой Макс. А он спрашивает: «Где?»,
‒ добавила Оля.

Напомним,

Оля Полякова и Алан Бадоев / социальная сеть Instagram
 

 

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