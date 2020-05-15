Макс Барских представил собирательный портрет девушки в новом клипе По секрету
15 мая 2020 15:35
Певец Макс Барских
Secret Service Entertainment Agency
Певец отменяет карантин и запускает саундтрек будущего лета!
Макса Барских «Лей, не жалей», а музыкант выпускает очередной блокбастер из будущего альбома «1990». В день премьеры трека «По секрету» артист также презентует одноименный клип.Благодаря неповторимому авторскому почерку и умению точно прочувствовать красоту мимолетного момента, будущая работа в объективе Анны Богдан приобрела особый шик и чувственность.
Лейтмотивом нового сингла Барских звучит признание женской красоты, как наивысшей силы природы.
Песней и клипом мне хотелось создать портрет современной женщины, подчеркнуть его многогранность, разнохарактерность: от юной соблазнительной Лолиты до яркой фурии,– рассказывает Макс Барских.
Певец Макс Барских / Secret Service Entertainment Agency
Мы искали не просто модельную внешность, нам был интересен характер женщины. Я изначально задумал видео в стиле знаменитых клипов Джорджа Майкла с топ моделями 90-х, – говорит Алан Бадоев. – Именно по этой причине мы пригласили Анну Богдан – нашу музу и близкую душу, а также очень талантливого режиссера к со-созданию собирательного видео образа.
Певец Макс Барских / Secret Service Entertainment Agency
Нас троих соединяет то, что мы вдохновляемся энергией друг друга. Мы чувствуем похожие моменты и смотрим на мир через линзу некой параллельной романтической реальности, – делится деталями Богдан. – Сквозь призму этого видео я хотела передать образы абсолютно разной и сумасшедшей по своей природе женщины, какими противоречивыми и предсказуемыми, разными и в то же время похожими мы можем быть. Закат, девушки и некая свобода, поиск той самой единственной, поиск того самого чувства… И Макс словно гость, сошедший из кадра 90-х. Это моя любимая эра в стилистике клипов.
Певец Макс Барских / Secret Service Entertainment Agency