Жанна Бадоева призналась, что Алан Бадоев до сих пор ее любит
Известная телеведущая Жанна Бадоева стала гостьей развлекательного шоу СЛАВА +. В интервью звезда откровенно призналась, почему ее экс-супруг, режиссер Алан Бадоев, не показывает свои отношения миру.
Мы с Аланом классные друзья. Мы с ним познакомились, когда ему было 17 лет ... Он мне уже, конечно же, родной человек,– призналась Бадоева.
В смысле понимаешь? В смысле надеешься? Попробовал он меня не любит!
Напомним,
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