Жанна Бадоева призналась, что Алан Бадоев до сих пор ее любит

Известная телеведущая Жанна Бадоева стала гостьей развлекательного шоу СЛАВА +. В интервью звезда откровенно призналась, почему ее экс-супруг, режиссер Алан Бадоев, не показывает свои отношения миру.

Талантливая телезвезда откровенно поделилась своими личными мыслями на счет своих отношений с бывшим мужем Аланом Бадоевым . Во время разговора Жанна призналась, что Алан до сих пор ее любит и у них с экс-возлюбленным прекрасные отношения.

Мы с Аланом классные друзья. Мы с ним познакомились, когда ему было 17 лет ... Он мне уже, конечно же, родной человек,

– призналась Бадоева.

Телеведущая Жанна Бадоева / instagram.com/zhanna_badoeva

На вопрос Славы Демина о том, что Алан может ее до сих пор любить, телеведущая ответила:

В смысле понимаешь? В смысле надеешься? Попробовал он меня не любит!

Отметим, что более 5 лет Жанна Бадоева счастлива в браке с Василием Мельничиным. Супруги проживают в Италии. Василий занимается производством обуви, а также является продюсером шоу Жизнь других, которую ведет Жанна.

Напомним,