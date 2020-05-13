Звезда 50 оттенков серого Дакота Джонсон призналась, что имеет проблемы с психическим здоровьем

30-летняя Дакота Джонсон счастлива в отношениях с фронтменом группы «Coldplay» Крисом Мартином. И вроде бы все у актрисы хорошо.

Однако как оказалось, с 15 лет звезда трилогии «50 оттенков серого» борется с постоянными депрессиями. О проблемах с психическим здоровьем Дакота Джонсон откровенно рассказала в интервью зарубежному изданию "Marie Claire".

Я боролась с депрессией с самого раннего возраста – с тех пор, как мне было 15 или 14 лет. Со временем я научилась находить в своем состоянии положительные стороны, потому что это то, как я чувствую мир. Думаю, у меня много сложностей, но я не выплескиваю свои проблемы на других людей. Это касается только меня самой.

Актриса Дакота Джонсон / marieclaire.com

Актриса призналась, что свой недуг ей помогает побороть психотерапия. Джонсон и сейчас иногда обращается к специалистам.

Я постоянно думаю о положении дел в мире прямо сейчас. Она не дает мне спать по ночам. Мой мозг уходит в безумные, темные места. Мне приходится проделывать большую работу над собой, дабы очистить мысли и эмоции. В этом мне помогает терапия,

– сказала Дакота, имея в виду ситуацию в мире с пандемией COVID-19.

Актриса Дакота Джонсон / marieclaire.com

Напомним,