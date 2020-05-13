Режиссер сериала Женские секреты рассказал про казус с бомжом во время съемок
На телеканале «Украина» стартовала премьера 12-серийной мелодрамы «Женские секреты».
Работа над 12-серийным проектом велась в Киеве и Киевской области летом прошлого года. Всем исполнителям главных мужских ролей – Прохору Дубравину, Эрику Абрамовичу и Павлу Вишнякову – на съемках приходилось драться. Артисты готовились к таким сценам заранее, поэтому в кадре почти все трюки исполняли сами.
А вот на другой локации – железнодорожной станции поселка, где поздно вечером 17-летнюю Юлю высаживают из электрички без билета и денег – произошел казус.
С электричками на действующей станции не все так просто, приходилось подстраивать график съемок к графику электричек. То есть все понимали и готовились к одному-единственному дублю. Оператор с командой выставили ночной свет, постелили телегу, отрепетировали с актерами нехитрую мизансцену, в которой Юля отходит от уезжающей электрички, подходит к вокзалу, понимает, что дверь в здание уже закрыта, садится на лавочку, к ней подсаживается бомж, немного ее пугает и дальше хулиганы. Так вот, в момент, когда долгожданная электричка поехала, а Юля с сумкой пошла по заданной траектории к зданию вокзала, бомж растерянно стоял в кадре, не понимая, что происходит. В какой-то момент он все же понял, что запорол кадр, и начал убегать на исходную, за здание. Но было уже поздно! Потом выяснилось, что он не расслышал команды,– рассказал Максим Мехеда.
Смотрите премьеру 12-серийного фильма «Женские секреты» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,