Украинская певица рассказала, что обладает чрезвычайно сильной интуицией

13 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Украинская певица рассказала, что обладает чрезвычайно сильной интуицией
Певица TAYANNA
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица TAYANNA рассказала о своих необычных способностях.

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Нам часто приходится принимать решения на интуитивном уровне. Но верить ли внутреннему голосу – решение каждого. Например, певица TAYANNA часто «включала мозг» и постоянно все анализировала. Но однажды все-таки убедилась, что обладает чрезвычайно сильной интуицией.

В прошлом году мы с сыном должны были лететь на отдых, – рассказывает певица Новому каналу. – В тот день я знала, что мы никуда не полетим. Представьте, даже не хотела выходить из дома, потому что понимала, что что-то не сложится.

Певица TAYANNA c cыном / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Но мы все же поехали в аэропорт. Пришли на регистрацию, а нам говорят, что билеты не активированы. Покупали их через сайт, а вот активировать забыли. Интуиция не подвела!

Сегодня TAYANNA придет в студию шоу «СуперИнтуиция», чтобы продемонстрировать всем свои способности. Смотрите проект «СуперИнтуиция» в 19:00 на Новом канале.

Напомним,  

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