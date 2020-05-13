Украинская певица рассказала, что обладает чрезвычайно сильной интуицией
Певица TAYANNA рассказала о своих необычных способностях.
В прошлом году мы с сыном должны были лететь на отдых, – рассказывает певица Новому каналу. – В тот день я знала, что мы никуда не полетим. Представьте, даже не хотела выходить из дома, потому что понимала, что что-то не сложится.
Но мы все же поехали в аэропорт. Пришли на регистрацию, а нам говорят, что билеты не активированы. Покупали их через сайт, а вот активировать забыли. Интуиция не подвела!
Сегодня TAYANNA придет в студию шоу «СуперИнтуиция», чтобы продемонстрировать всем свои способности. Смотрите проект «СуперИнтуиция» в 19:00 на Новом канале.
Напомним,