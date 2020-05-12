Камалия раскрыла в себе новые таланты, а ее супруг Захур осваивает новое дело

Певица Камалия извлекает максимум пользы от карантина.

У певицы Камалии появилась масса интересных дел на карантине. Об этом рассказала в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина».

Мы практически все время в каком-то движении, – рассказала о себе и близких Камалия. – Нам всегда есть чем заняться. Мы постоянно находим для себя что-то новое.

На земельном участке звезды вовсю кипит работа.

Я мечтала о своем небольшом огороде, куда можно выйти, сорвать овощи или зелень и приготовить салат, – объяснила певица. – Но я всегда была занята, поэтому руки не доходили. А во время карантина можно позволить себе заняться тем, что я давно хотела сделать.

Певица Камалия с дочками / instagram.com/kamaliyaofficial

Певица поделилась, какой урожай можно будет вскоре ожидать:

Мы посадили малину: желтую, красную, черную. Немного ежевики, земляники и клубники. Посеяли укроп, петрушку, лук и чеснок. На очереди баклажаны.

Дочери певицы такие же активные, как и Камалия.

Я приобщаю девчонок. И их теперь нельзя оторвать! Они хватают те огромные лопаты и копают вместе со мной. Особенно Арабелла. На выходных она с утра и до вечера рядом со мной. Ей нравится копаться земле, – смеется певица, рассказывая о дочке. – А Мирабелла немного поработала и побежала в куклы играть.

Камалия с мужем и дочками / instagram.com/kamaliyaofficial

В семье Камалии во время карантина устраиваются семейные вечера.

Захур осваивает операторское дело. Он снимает мои эфиры с концертами, – рассказала о любимом супруге Камалия и добавила: – У мужа прекрасный голос, поэтому Захур тоже дает концерты в ZOOM для своих друзей и близких. И у него их немало. Больше тысячи зрителей!

За время карантина Камалия с удовольствием освоила сразу несколько профессий.

Я уже сама себе и режиссер, и ведущая, – сказала певица и объяснила: – Я получаю какие-нибудь задания от телеканалов, поэтому снимаю лайвы и потом их пересылаю.

Однако певица понимает: не у всех есть возможность делать то, что хочешь, из-за определенных обстоятельств.

Конечно, намного легче быть на карантине, когда есть частный дом и своя территория. Тогда не так болезненно проходит вынужденная самоизоляция, – сказала Камалия. – Я не представляю, каково людям, которые находятся два месяца взаперти в маленьких квартирах. А если еще и собаки нет, которую необходимо выгуливать, то можно просто сойти с ума!

Самоизоляция скоро закончится, но каждый сделал для себя определенные выводы.

Карантин заставил всех именно уделить внимание друг к другу в семейном кругу. Я думаю, что это еще больше сплотило близких людей. Невольно осознаешь, что раньше мы все время бежали, постоянно были в работе, а на самом деле очень важно общение, – сказала певица. – Но мы в семье и до карантина старались посвящать выходные друг другу и детям. Обязательно выходили куда-нибудь, чтобы перезагрузиться.

Напомним,