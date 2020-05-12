Жена Влада Ямы поделилась редким кадром подросшего сына Леона: Какой мужчина растет!
Украинский танцор и хореограф Влад Яма вместе со своей супругой Лилианой воспитывают сына Леона.
Однако Лилиана решила сделать исключение в праздник День матери и порадовала подписчиков фотографией, на которой она позирует вместе с Леоном. На снимке мальчик позирует в профиль, что дало возможность фолловерам хоть и частично, но все же рассмотреть лицо ребенка.
Вот почему сегодня и мой Праздник! Всех Мам с Праздником!– трогательно подписала кадр жена Влада Ямы.
От комментария не сдержался и счастливый отец. Однако Влад был лаконичен, и написал лишь "Мои!!!", сопроводив свои слова смайлами-сердечками.
Напомним,