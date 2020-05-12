Жена Влада Ямы поделилась редким кадром подросшего сына Леона: Какой мужчина растет!

12 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Жена Влада Ямы поделилась редким кадром подросшего сына Леона: Какой мужчина растет!
Влад Яма с супругой Лилианой
instagram.com/liliya_yama

Украинский танцор и хореограф Влад Яма вместе со своей супругой Лилианой воспитывают сына Леона.

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Мальчику уже 4 года, однако родители не спешат показывать его публике. На снимках, которые изредка появляются в Сети, сын Влада Ямы запечатлен сзади, чтобы не видно было лицо малыша, или в кадре можно увидеть только его ручку.

Однако Лилиана решила сделать исключение в праздник День матери и порадовала подписчиков фотографией, на которой она позирует вместе с Леоном. На снимке мальчик позирует в профиль, что дало возможность фолловерам хоть и частично, но все же рассмотреть лицо ребенка. 

Лилиана Яма с сыном Леоном / instagram.com/liliya_yama

Вот почему сегодня и мой Праздник! Всех Мам с Праздником!
– трогательно подписала кадр жена Влада Ямы.

От комментария не сдержался и счастливый отец. Однако Влад был лаконичен, и написал лишь "Мои!!!", сопроводив свои слова смайлами-сердечками.

Напомним,

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