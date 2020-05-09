Влад Яма признался, как сложились взаимоотношения с Лесей Никитюк после скандала на Танцах со звездами: был ли вообще конфликт?
Отношения знаменитостей нельзя назвать товарищескими, но изредка они все же созваниваются.
Судья «Танці з зірками» раскрыл подробности непростых взаимоотношений с телеведущей Лесей Никитюк. Еще во время танцевального проекта хореограф скептически относился к танцевальным способностям Леси и резко высказывался в ее адрес. В одном из эфиров Влад даже сравнил поддержку Леси Никитюк с лестницей. Между звездами возникла словесная перепалка, которая позже переросла в целый конфликт.
Оле Поляковой танцор признался, действительно ли был такого мнения о танцах Никитюк:
Я реально увидел поддержку и вспомнил, что надо, простите, ехать в «Эпицентр». Просто не мог в эфире канала сказать. Это чистая правда. Это было похоже. Проблема в том, что на протяжении еще нескольких танцев, я еще несколько раз об этом вспоминал.
Несмотря на такую характеристику, танцор похвалил ведущую за старательность и настойчивость. Никитюк действительно очень хотела овладеть искусством танца.
Мне очень нравилось, что она всегда работала. Мы же неделю с ней работали в зале. Она очень старательная, все ошибки спрашивала, как правильно, что делать. Очень старательная. Но она пловчиха,‒ заявил Влад.
У нее есть мой номер. Не так чтобы часто, но были случаи. Если честно, она мне когда-то звонила перед «Танцами со звездами» и советовалась, стоит ли ей идти. Но я же ее не видел. Я в таких случаях очень осторожен – не только она звонила, многие звонят. Я примерно говорю одно и то же – это сложно, это утомительно, но это приключение, которое бывает раз в жизни. Зачем отказываться?‒ вспомнил Яма.
Напомним,