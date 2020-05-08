Ко Дню матери звезды поделились напутствиями от своих мам и их ценными советами

Всем известна аксиома – "Мама плохого не посоветует!"

В канун Праздника всех матерей мы решили расспросить артистов, какими советами от самого близкого человека они пользуются по жизни с благодарностью. Ответы читайте в материале!

NIKITA LOMAKIN

«Чаще всего мама советует мне меньше суетиться на сцене во время выступления и следить за чистотой взятых нот (смеется). И до сих пор может отчитать, если я вдруг этого не послушаюсь!»

NIKITA LOMAKIN с мамой / пресс-служба

Анна Розумовська

Анна Розумовська / пресс-служба

«Моя мама – нежная и женственная, чуткая и добрая. Она воспитывала меня, в первую очередь, как женщину, закладывая правильное понимание этого мира. "Никогда и ни с кем не соперничать, знать себя и свое место под солнцем, осознавая всю свою женскую суть и силу", "принимать этот мир таким, какой он есть, оставаясь при этом хорошим человеком", "прощать, никогда не вступать в контакт с недоброжелателями", "отпускать, все, что принадлежит тебе, будет твоим", "любить и почитать мужчину, дарить вдохновение, быть центром спокойствия для него, опорой, другом, партнером, защитой" – за все эти знания я невероятно ей благодарна! Она передала мне главное: любовь и смирение! А все самые дерзкие повадки – это во мне от папы!»

GROSU

«Абсолютно каждый совет от мамы ценен! Она никогда не пожелает зла… Я благодарна своей маме за то, что она у меня – трезво (не слепо!) любящий человек. Наверное, именно поэтому у нее долгое время успешно выходило быть моим продюсером! Мамочка учила и учит меня постоянно работать и не останавливаться. У нее самой – трудолюбивый характер, она истинный "пахарь"! И, кроме того, я очень признательна ей за то, что она доверяет мне всегда и во всем самой делать выбор. Потому что для нее самое главное – мое счастье!»

Алина Гросу с мамой / пресс-служба

Сергей Мироненко

«Я же вырос в маленьком поселке Полтавской области… Моя мама, отправляя меня университет в столицу, очень переживала, чтобы меня не "увели" в сторону от намеченного пути друзья и студенческие вечеринки. Так и говорила тогда: "Ты едешь учиться, чтобы хорошо устроиться и не работать в огородах!" Переживала, да… Ну, увидев ее глаза на моем первом большом сольном концерте, я понял, что не подвел ее!»

Marietta

«Очень благодарна маме за любовь и веру в меня. Она научила меня ответственности и трудолюбию. Мамочка всегда говорила, что никогда в жизни ничего само собой не произойдет, если этому не посодействовать. Поэтому с детства и до сих пор прислушиваюсь к маминой установке, как ни крути – она права!»

Marietta с мамой / пресс-служба

Катя Вандина

Катя Вандина / пресс-служба

«Мама первой поддержала мое желание стать певицей, и я очень благодарна ей за это. Главный мамин совет – "только вперед, навстречу себе!" Когда с 4-х лет я давала первые домашние концерты, перепевая хиты Селин Дион на "английском", мама думала, что я вундеркинд. Сегодня я ощущаю, что ее вера в меня ничуть не пошатнулась (смеется)!»

ДОРОШ

«Мама безумно любит меня и мою сестру. Всю свою любовь вложила в воспитание нас, да и не только. Она педагог с колоссальным стажем: 50 лет проработала в школе. Я безумно рад, что благодаря ей я стал тем, кем являюсь сейчас. Своих детей я учу жить без родителей. Быть самодостаточным крайне важно в нашем мире!»

KAMALIYA

«Я благодарна мамочке за безусловную поддержку! И есть совет, который я точно передам и своим дочерям: "никогда и ни при каких обстоятельствах не забывать, что ты – Женщина!" Хорошо выглядеть, улыбаться, не сквернословить на публике, быть мягкой и уступчивой – в этом и заключается женская сущность. Думаю, не без помощи этого совета я встретила Мужчину своей мечты!»

Камалия с мамой / пресс-служба

Напомним,