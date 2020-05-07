Алена Шоптенко на карантине овладевает новым хобби: Это очень скользкая дорожка

7 мая 2020 19:40 Юлия Крутиева
Алена Шоптенко на карантине овладевает новым хобби: Это очень скользкая дорожка
Хореограф Алена Шоптенко
instagram.com/alena_shoptenko

Пока во время самоизоляции одни усиленно занимаются спортом, другие совершенствуют кулинарные навыки. Так делает и хореограф Алена Шоптенко.

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В программе «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина», она рассказала о новом гастрономическом хобби, а также о том, как на карантине сжигает лишние килограммы. По словам Алены Шоптенко, она пошла по довольно скользкой, как для мастера спорта, дорожке. Танцовщица понемногу овладевает пекарским делом.

Я недавно начала печь – впервые в жизни делала паску, также пирожки. Мне очень понравилось, и я поняла, что это может быть моим хобби. На самом деле это очень скользкая дорожка, так как все хлебобулочные изделия – это не очень хорошо для фигуры. Но думаю, если делать это раз в неделю и использовать здоровые рецепты, без килограмма муки, то можно найти более рациональный выход,
– отметила Алена Шоптенко.

Хореограф Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko
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Ведущая Лилия Ребрик поинтересовалась у артистки, не планирует ли она приготовить какую-то выпечку с грибами, поскольку в Украине как раз начался сезон «тихой охоты».

Мой отец занимался выращиванием шампиньонов. У него была небольшая ферма, где до моих лет 20-ти он занимался этим делом. Как вы понимаете, грибы я ненавижу, потому что они у нас были всегда – на завтрак, обед и ужин. Папа всегда привозил много шампиньонов, а мама готовила из них самые разнообразные блюда. Они были свежие, классные, но их было так много, что сейчас я на грибы даже не могу смотреть. Это надо пережить, хотя уже прошло 10 лет, а я до сих пор не могу о них забыть,
– смеясь, рассказала Шоптенко.

Хореограф Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko
Также хореограф откровенно призналась, что чтобы держать себя в форме на самоизоляции, ей пришлось приобрести онлайн-тренировки.

У меня не было никакой схемы тренировок. Я сама не могу заставить себя заниматься, поэтому купила онлайн-тренировки, – поделилась Алена. – Занималась дома, у меня есть весь необходимый инвентарь. Успокаиваю себя тем, что каждую пятницу провожу онлайн танцевальный мастер-класс, и это для меня, как тонус. Чтобы быть примером для других, я должна хорошо танцевать, хорошо выглядеть и быть не толстой. Так что в пятницу я должна быть в форме, а потому перед этим много занимаюсь.

Напомним,

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