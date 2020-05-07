Ирина Сопонару на камеру разбила яйца у себя на голове

Ирина Сопонару опубликовала в своем Инстаграм-профиле видео, в котором звезда ситкома "Однажды под Полтавой" бьет яйца о свою голову.

Все дело в том, что Ирина Сопонару и музыкант Ivan NAVI устроили целую перепалку из челленджей. Ирина и Ivan бросают вызовы друг другу и выполняют задания на площадке Инстаграм.

Например, Ivan NAVI уже съел целый лимон и сделал себе восковую депиляцию.

А Ирина Сопонару исполнила песню “Тимчасовий Релакс” у себя на балконе, а также разбила 3 яйца у себя на голове. Видео звезда телеканала ТЕТ опубликовала в своем профиле.

На что только готовы пойти звезды, чтобы развлечь фанатов и повеселиться самим.

Но не только селебрити преуспевают в этом. Сейчас пользователи социальных сетей передают, принимают и даже выдумывают свои интересные занятия, чтобы подурачиться, а процессом и результатом делятся с подписчиками.

Чтобы поддержать это настроение и у своей аудитории, телеканал ТЕТ запустил целый сайт с разнообразными челленджами, которые заряжают позитивом, а также разбавят социальные сети веселым и вовлекающим контентом.

На сайте найдутся челленджи по вкусу каждому пользователю. Нужно только выбрать и воплощать в жизнь, а можно не выбирать. Просто сделать собственный календарь из веселых занятий на каждый день.

Напомним,