Ирина Сопонару на камеру разбила яйца у себя на голове
Ирина Сопонару опубликовала в своем Инстаграм-профиле видео, в котором звезда ситкома "Однажды под Полтавой" бьет яйца о свою голову.
Например, Ivan NAVI уже съел целый лимон и сделал себе восковую депиляцию.
А Ирина Сопонару исполнила песню “Тимчасовий Релакс” у себя на балконе, а также разбила 3 яйца у себя на голове. Видео звезда телеканала ТЕТ опубликовала в своем профиле.
На что только готовы пойти звезды, чтобы развлечь фанатов и повеселиться самим.
Чтобы поддержать это настроение и у своей аудитории, телеканал ТЕТ запустил целый сайт с разнообразными челленджами, которые заряжают позитивом, а также разбавят социальные сети веселым и вовлекающим контентом.
На сайте найдутся челленджи по вкусу каждому пользователю. Нужно только выбрать и воплощать в жизнь, а можно не выбирать. Просто сделать собственный календарь из веселых занятий на каждый день.
Напомним,