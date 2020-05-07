Ревизор. Карантин: Юлия Панкова показала, где самое грязное место в супермаркетах

Ведущая Нового канала проверила степень загрязнения поверхностей, к которым прикасаются покупатели в супермаркетах. Таких результатов не ожидал никто!

Во время пандемии коронавируса важно соблюдать все рекомендации и нормы Минздрава. Чтобы не навредить собственному здоровью и здоровью окружающих.

К сожалению, многие украинцы пренебрегают рекомендациями Министерства и не надевают перчатки, когда идут за продуктами в супермаркет. А зря! Ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» (Новый канал) Юлия Панкова во время проверок в маркетах обнаружила опасное количество микробов на поверхностях. К которым, кстати, чаще всего прикасаются посетители.

С помощью люминометра, который определяет степень загрязнения чистых, на первый взгляд, поверхностей, проверила корзины, тележки, кассовые ленты и табло весов, – рассказывает Юля. – Результаты меня неприятно поразили. Только представьте, при допустимых показателях в 30 единиц люминометр показал более тысячи внутри корзины. Поэтому так важно, чтобы ваш хлеб «не выглядывал» из бумажного пакета и не касался тележки или корзины.

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Сейчас почти во всех крупных маркетах есть весы самообслуживания. Но вы даже не представляете, сколько микробов находится на их электронном табло. Эти цифры вас тоже шокируют.

Экран, на котором мы выбираем вид и сорт фруктов и овощей, оказался самым грязным местом в супермаркетах. Люминометр показал там 1246 единиц,

– рассказывает ведущая!

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала

По правилам, работники магазинов должны обязательно каждый час дезинфицировать все поверхности. А еще важно, чтобы кассир при вас продезинфицировал движущуюся ленту, куда вы кладете свои покупки. Ведь в одном из маркетов люминометр показал более 80 единиц. Кстати, на упаковках продуктов тоже достаточно грязи и микробов:

Я проверила на грязь упаковку мяса, – говорит ведущая. – люминометр показал более 100 единиц. Вот почему так важно дома дезинфицировать всю тару, которую вы принесли из магазина, а затем перекладывать продукты в другую посуду.

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала

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Напомним,