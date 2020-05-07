Ревизор. Карантин: Юлия Панкова показала, где самое грязное место в супермаркетах
Ведущая Нового канала проверила степень загрязнения поверхностей, к которым прикасаются покупатели в супермаркетах. Таких результатов не ожидал никто!
К сожалению, многие украинцы пренебрегают рекомендациями Министерства и не надевают перчатки, когда идут за продуктами в супермаркет. А зря! Ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» (Новый канал) Юлия Панкова во время проверок в маркетах обнаружила опасное количество микробов на поверхностях. К которым, кстати, чаще всего прикасаются посетители.
С помощью люминометра, который определяет степень загрязнения чистых, на первый взгляд, поверхностей, проверила корзины, тележки, кассовые ленты и табло весов, – рассказывает Юля. – Результаты меня неприятно поразили. Только представьте, при допустимых показателях в 30 единиц люминометр показал более тысячи внутри корзины. Поэтому так важно, чтобы ваш хлеб «не выглядывал» из бумажного пакета и не касался тележки или корзины.
Экран, на котором мы выбираем вид и сорт фруктов и овощей, оказался самым грязным местом в супермаркетах. Люминометр показал там 1246 единиц,– рассказывает ведущая!
Я проверила на грязь упаковку мяса, – говорит ведущая. – люминометр показал более 100 единиц. Вот почему так важно дома дезинфицировать всю тару, которую вы принесли из магазина, а затем перекладывать продукты в другую посуду.
Напомним,