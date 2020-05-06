Последний день войны: как актеры рисковали жизнью ради реалистичного кадра
В субботу, 9 мая, в 17:00 телеканал Украина покажет премьеру драмы «Последний день войны». Создатели картины рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время работы над фильмом и почему актеры рисковали жизнью.
4-х серийная картина «Последний день войны» – это история о бывшем военнослужащем Николае, который в конце Второй мировой войны попадает в тюрьму. Там мужчина находит новых друзей, с которыми вскоре начнет борьбу за освобождение родного поселка.
Съемки военной драмы происходили в Киеве и Киевской области и длились несколько месяцев зимнего периода 2019-2020 годов. И погодные условия заставили создателей фильма изрядно постараться, дабы не только передать нужную атмосферу, но и по максимуму приблизить зрителя к реалиям того времени. Режиссер Виталий Ващенко признался: для съемок им пришлось оборудовать несколько локаций – лагерь партизан и стоги с сеном, где немцы прятали технику.
Самая большая проблема с этой локацией заключалась в том, что ее необходимо было найти рядом с лагерем партизан, в радиусе до 2 км. Иначе мы бы попросту не успели переехать и снять сцену. И не смотря на все меры, сцена далась с большим трудом. Мы едва успели снять до того, как село солнце. На дубли времени уже не было, – рассказал режиссер картины «Последний день войны» Виталий Ващенко. – Вообще самое сложное на этом проекте – это количество натурных сцен. Поскольку в декабре – самый короткий световой день. И главное, что запомнил каждый – это постоянные перегонки с солнцем. Слишком много надо было успевать до того, как оно сядет за горизонт.
Актерам, сыгравших главных персонажей, тоже пришлось нелегко. Так, Максима Радугина, который сыграл бывшего военного Николая, приписали в ряды каскадеров. В первый же съемочный день актер должен был сыграть в сцене, где нужно было залезть под движущуюся «полуторку». А неправильная команда чуть не отправила его на больничную койку. Но сам актер признался – готов делать все, что в его силах:
Если это в моих силах, то почему нет? Потом всегда же видно, когда актер сам выполняет трюк – это дает тебе заряд на следующую сцену. Мы тут и в ледяной воде купались тоже. Надевали гидрокостюмы и прям под лед уходили, разгребали руками. Тоже переживал, думал – как я, в ледяную воду, но все получилось очень даже хорошо!– поделился Максим Радугин.
Я вел лошадь, которая иногда кусалась, и признаться честно, мне было страшно. Вот как бы переборол страх чуть-чуть. А еще висел над обрывом – товарища спасал. Погружались в ледяную воду. Открою секрет – у меня было три пары термобелья, три пары носков, ботинки с теплой стелькой. Девочки-костюмеры заботились о нас. Гримеры наносили крем на лицо, чтобы не обветривалось и не мерзло. Пили теплый чай с имбирем и поддерживали друг друга настроением веселым – это на площадке согревает всегда и везде, как бы сложно там не было,– признался Александр Мельник.
Смотрите премьеру военной драмы «Последний день войны» в субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина».
Напомним,