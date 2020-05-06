Последний день войны: как актеры рисковали жизнью ради реалистичного кадра

В субботу, 9 мая, в 17:00 телеканал Украина покажет премьеру драмы «Последний день войны». Создатели картины рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время работы над фильмом и почему актеры рисковали жизнью.

4-х серийная картина «Последний день войны» – это история о бывшем военнослужащем Николае, который в конце Второй мировой войны попадает в тюрьму. Там мужчина находит новых друзей, с которыми вскоре начнет борьбу за освобождение родного поселка.

Съемки военной драмы происходили в Киеве и Киевской области и длились несколько месяцев зимнего периода 2019-2020 годов. И погодные условия заставили создателей фильма изрядно постараться, дабы не только передать нужную атмосферу, но и по максимуму приблизить зрителя к реалиям того времени. Режиссер Виталий Ващенко признался: для съемок им пришлось оборудовать несколько локаций – лагерь партизан и стоги с сеном, где немцы прятали технику.

Самая большая проблема с этой локацией заключалась в том, что ее необходимо было найти рядом с лагерем партизан, в радиусе до 2 км. Иначе мы бы попросту не успели переехать и снять сцену. И не смотря на все меры, сцена далась с большим трудом. Мы едва успели снять до того, как село солнце. На дубли времени уже не было, – рассказал режиссер картины «Последний день войны» Виталий Ващенко. – Вообще самое сложное на этом проекте – это количество натурных сцен. Поскольку в декабре – самый короткий световой день. И главное, что запомнил каждый – это постоянные перегонки с солнцем. Слишком много надо было успевать до того, как оно сядет за горизонт.

Кроме того, на оборудованных локациях дежурила охрана. А локейшн-менеджеры неподалеку нашли хижину, в которой группа планировала снять несколько эпизодов. Правда, этого не случилось, так как буквально за два дня местные жители разобрали ее на дрова.

Актерам, сыгравших главных персонажей, тоже пришлось нелегко. Так, Максима Радугина, который сыграл бывшего военного Николая, приписали в ряды каскадеров. В первый же съемочный день актер должен был сыграть в сцене, где нужно было залезть под движущуюся «полуторку». А неправильная команда чуть не отправила его на больничную койку. Но сам актер признался – готов делать все, что в его силах:

Если это в моих силах, то почему нет? Потом всегда же видно, когда актер сам выполняет трюк – это дает тебе заряд на следующую сцену. Мы тут и в ледяной воде купались тоже. Надевали гидрокостюмы и прям под лед уходили, разгребали руками. Тоже переживал, думал – как я, в ледяную воду, но все получилось очень даже хорошо!

– поделился Максим Радугин.

Актеру Александру Мельнику тоже было не до смеха – артист признался, что хотя учиться чему-то новому для роли ему не пришлось, нужно было побороть свои страхи.

Я вел лошадь, которая иногда кусалась, и признаться честно, мне было страшно. Вот как бы переборол страх чуть-чуть. А еще висел над обрывом – товарища спасал. Погружались в ледяную воду. Открою секрет – у меня было три пары термобелья, три пары носков, ботинки с теплой стелькой. Девочки-костюмеры заботились о нас. Гримеры наносили крем на лицо, чтобы не обветривалось и не мерзло. Пили теплый чай с имбирем и поддерживали друг друга настроением веселым – это на площадке согревает всегда и везде, как бы сложно там не было,

– признался Александр Мельник.

Смотрите премьеру военной драмы «Последний день войны» в субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина».

Напомним,