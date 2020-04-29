9 мая, в 17:00, специально к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне, телеканал «Украина» покажет премьеру военной драмы «Последний день войны».

Факт 1

Мы собрали самые интересные факты о создании картины «Последний день войны»

4-х серийная драма «Последний день войны» расскажет зрителям историю о четырех мужчинах, которые в 1944 году попадают в тюрьму, и по воле судьбы, несмотря на социальное неравенство, становятся друзьями. Так двое бывших военных и двое гражданских станут бороться против «нечисти», защищая не только себя, но и место, которое после тюрьмы станет их родным домом.

Последний день войны: ТОП-8 интересных фактов о военной драме / пресс-служба канала Украина

Факт 2

Последний день войны: ТОП-8 интересных фактов о военной драме / пресс-служба канала Украина

Факт 3

Главного героя Николая сыграл популярный актер Максим Радугин. Артист впервые примерял на себя костюм военного времени, к тому же ради роли Радугину пришлось радикально изменить внешность. Актер признался – последние 18 проектов представал перед зрителем с длинными волосами и бородой, но ради новой роли пришлось прибегнуть к услугам стилистов.

Практически все костюмы фильма были взяты на студии. Создатели проекта пригласили экспертов, которые до мельчайших деталей проработали образы «красных» и «белых». Но без курьезов не обошлось. Дело в том, что одного из четверых товарищей играет актер Алексей Дмитриев, параметры которого сложно назвать типичными – рост актера 2,2 м, а вес – 120 кг. Поэтому художникам по костюмам пришлось расшивать форму, предназначенную для его персонажа.

Последний день войны: ТОП-8 интересных фактов о военной драме / пресс-служба канала Украина

Факт 4

Последний день войны: ТОП-8 интересных фактов о военной драме / пресс-служба канала Украина

Факт 5

Специально для съемок картины под Жорновкой были оборудованы две локации: лагерь партизан и стоги с сеном, где немцы прятали технику. На этой локации дежурила охрана. Но без казусов не обошлось – для избы лесника творческая группа рассматривала одну хижину неподалеку, но буквально за два дня местные жители разобрали ее на дрова.

Из-за проявленного героизма на съемочной площадке, актеров записали в ряды каскадеров. Так Максим Радугин напугал всю группу, сделав одно неверное движение. В первый же съемочный день актеру пришлось играть в сцене, где ему нужно было залезть под движущуюся «полуторку», а там довольно узкий проем, да еще и под ней крутился вал. Но из-за неправильной команды, актер еле успел вовремя вылезти из-под машины.

А вот партнер Радугина Александр Мельник, который играет вора по кличке Малюта, отличился в храбром деле. Актер висел над пропастью, спасая товарища по картине.

Последний день войны: ТОП-8 интересных фактов о военной драме / пресс-служба канала Украина

Факт 6

Последний день войны: ТОП-8 интересных фактов о военной драме / пресс-служба канала Украина

Факт 7

Но несмотря на все трудности, погодные условия, особенности военного времени, атмосфера на площадке эти несколько месяцев была теплой и радушной. Творческая группа не на шутку сдружилась и даже обзавелась традициями. Так после тяжелых съемочных дней, актеры оставались чтобы пообщаться, рассказывали интересные истории, делились опытом, предлагали свое видение развития картины. Да и к тому-же актеры поделились полюбившимся меню на каждый день. По словам Максима Радугина, Александра Мельника, Алексея Дмитриева и Бориса Книженко, их завтрак состоял из «смачного украинского бутерброда» с салом, на обед актеры ели пиццу, а вечером – шашлык или любое мясо с овощами.

А вот кому действительно пришлось нелегко, так это визажистам. Так как картина о войне насыщена сценами боев и перестрелок, специалистам по визажу пришлось поработать. Так, по их словам, на съемки 4-х серийки потребовалось более 30 литров искусственной артериальной и венозной крови.

Последний день войны: ТОП-8 интересных фактов о военной драме / пресс-служба канала Украина

Факт 8

Конечно же, не обошлось без магии кино. В начале первой серии зрители увидят сцену, в которой Малюта убивает конвоира. В день съемок неожиданно выпал снег, а в стыковых сценах его не было. Художникам пришлось в округе насобирать опавших листьев, чтобы засыпать ими кадр. Так что возможности операторов в этот раз были ограничены – поверни камеру правее/левее, были бы видны сугробы. Но в итоге – на картинке мы не увидим снега.

А вот художники при этом физически были невероятно утомлены.