Последний день войны: ТОП-8 интересных фактов о военной драме
9 мая, в 17:00, специально к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне, телеканал «Украина» покажет премьеру военной драмы «Последний день войны».
Факт 1
4-х серийная драма «Последний день войны» расскажет зрителям историю о четырех мужчинах, которые в 1944 году попадают в тюрьму, и по воле судьбы, несмотря на социальное неравенство, становятся друзьями. Так двое бывших военных и двое гражданских станут бороться против «нечисти», защищая не только себя, но и место, которое после тюрьмы станет их родным домом.
Факт 2
Факт 3
Практически все костюмы фильма были взяты на студии. Создатели проекта пригласили экспертов, которые до мельчайших деталей проработали образы «красных» и «белых». Но без курьезов не обошлось. Дело в том, что одного из четверых товарищей играет актер Алексей Дмитриев, параметры которого сложно назвать типичными – рост актера 2,2 м, а вес – 120 кг. Поэтому художникам по костюмам пришлось расшивать форму, предназначенную для его персонажа.
Факт 4
Факт 5
Из-за проявленного героизма на съемочной площадке, актеров записали в ряды каскадеров. Так Максим Радугин напугал всю группу, сделав одно неверное движение. В первый же съемочный день актеру пришлось играть в сцене, где ему нужно было залезть под движущуюся «полуторку», а там довольно узкий проем, да еще и под ней крутился вал. Но из-за неправильной команды, актер еле успел вовремя вылезти из-под машины.
А вот партнер Радугина Александр Мельник, который играет вора по кличке Малюта, отличился в храбром деле. Актер висел над пропастью, спасая товарища по картине.
Факт 6
Факт 7
А вот кому действительно пришлось нелегко, так это визажистам. Так как картина о войне насыщена сценами боев и перестрелок, специалистам по визажу пришлось поработать. Так, по их словам, на съемки 4-х серийки потребовалось более 30 литров искусственной артериальной и венозной крови.
Факт 8
Конечно же, не обошлось без магии кино. В начале первой серии зрители увидят сцену, в которой Малюта убивает конвоира. В день съемок неожиданно выпал снег, а в стыковых сценах его не было. Художникам пришлось в округе насобирать опавших листьев, чтобы засыпать ими кадр. Так что возможности операторов в этот раз были ограничены – поверни камеру правее/левее, были бы видны сугробы. Но в итоге – на картинке мы не увидим снега.
А вот художники при этом физически были невероятно утомлены.