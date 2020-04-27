Канал «Украина» покажет премьеру 4-серийной военной драмы «Последний день войны»
В субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Последний день войны», который снимался при участии студии PRO TV по заказу канала.
Сбежав из заключения, молодые люди прячутся в родной деревне Николая – главного героя фильма. На фоне всеобщей радости победы ребята выясняют, что в близлежащих лесах остались непрошенные «гости» и затаившиеся предатели.
Главного героя Николая сыграл популярный актер Максим Радугин, которому ради роли пришлось радикально изменить внешность. Актер признается – это его первая военная картина, поэтому пришлось нелегко.
Начнем с того, что это мой первый военный проект, так что для меня это первый опыт, большой опыт! Ознакомившись со сценарием, я сразу увидел, как все будет, – признался Максим Радугин. – Но было одно «НО» – последние восемнадцать проектов, где я с длинными волосами и бородой. Но вот я постригся и получилось хорошо – такой себе воин.
На душе становится тяжеловато, потому что мы ныряем в то время, когда наши бабушки и дедушки голодали и с одной трехлинейкой и с тремя патронами бежали сражаться – защищать родину. Это большая ответственность! – поделился актер Александр Мельник. – Да и физически тяжело – нам пришлось бегать, прыгать, драться с немцами, плавать в ледяной воде, стрелять, я вот, даже в обрыве висел – спасал товарища. Но больше всего напугал случай, когда Максиму Радугину пришлось исполнять каскадерские трюки – он цеплялся за движущуюся полуторку.
Моя героиня – страстная, целеустремленная и абсолютно идейная девушка. Которая идет напролом, к своим целям, и это человек, персонаж, который не остановится ни перед чем, ни перед кем. Она будет рвать, метать, сжигать, – рассказала Любовь Тищенко. – Мне нужно было овладеть определенным языком, и на этом языке убедительно существовать, даже не просто существовать, а играть – взаимодействовать с партнерами в кадре. Но я упорная малышка, как и моя героиня в этом сериале – делаю все возможное, чтобы хотя бы изобразить, что это мой язык.
Напомним,