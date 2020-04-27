Канал «Украина» покажет премьеру 4-серийной военной драмы «Последний день войны»

27 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Канал «Украина» покажет премьеру 4-серийной военной драмы «Последний день войны»
Военная драма «Последний день войны» – скоро на канале «Украина»
пресс-служба канала Украина

В субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Последний день войны», который снимался при участии студии PRO TV по заказу канала.

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Фильм  «Последний день войны» – история о том, как бывший военнослужащий в мае 1945 попадает в тюрьму. Именно здесь он найдет новых товарищей, с которыми ему придется противостоять фашисткой «нечисти». 

Сбежав из заключения, молодые люди прячутся в родной деревне Николая – главного героя фильма. На фоне всеобщей радости победы ребята выясняют, что в близлежащих лесах остались непрошенные «гости» и затаившиеся предатели. 

Военная драма «Последний день войны» – скоро на канале «Украина» / пресс-служба канала Украина
Николаю с товарищами придется вступить в бой не только с полицаями и недругами, но и защитить односельчан от награбленных немцами «сокровищ», за которыми вскоре должны вернуться их владельцы. 

Главного героя Николая сыграл популярный актер Максим Радугин, которому ради роли пришлось радикально изменить внешность. Актер признается – это его первая военная картина, поэтому пришлось нелегко.

Начнем с того, что это мой первый военный проект, так что для меня это первый опыт, большой опыт! Ознакомившись со сценарием, я сразу увидел, как все будет, – признался Максим Радугин. – Но было одно «НО» – последние восемнадцать проектов, где я с длинными волосами и бородой. Но вот я постригся и получилось хорошо – такой себе воин.

Военная драма «Последний день войны» – скоро на канале «Украина» / пресс-служба канала Украина
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Одного из товарищей Николая – вора Малюту сыграл украинский актер Александр Мельник. У артиста за плечами немало работ, но в военной драме он снялся впервые. Александр признается – работая над ролью, чувствовал большую ответственность перед зрителями, ведь пришлось перевоплотится не только характером, но и окунуться в то нелегкое время.  

На душе становится тяжеловато, потому что мы ныряем в то время, когда наши бабушки и дедушки голодали и с одной трехлинейкой и с тремя патронами бежали сражаться – защищать родину. Это большая ответственность! – поделился актер Александр Мельник. – Да и физически тяжело – нам пришлось бегать, прыгать, драться с немцами, плавать в ледяной воде, стрелять, я вот, даже в обрыве висел – спасал товарища. Но больше всего напугал случай, когда Максиму Радугину пришлось исполнять каскадерские трюки – он цеплялся за движущуюся полуторку.

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Непростая роль досталась известной украинской актрисе Любови Тищенко, которая призналась, что ради своей героини была готова на любые перевоплощения. Звезда телеэкранов заинтриговала – новым амплуа удивит всех поклонников, ведь в этом персонаже она смогла не только раскрыться, но и продемонстрировать свои лингвистические способности. 

Моя героиня – страстная, целеустремленная и абсолютно идейная девушка. Которая идет напролом, к своим целям, и это человек, персонаж, который не остановится ни перед чем, ни перед кем. Она будет рвать, метать, сжигать, – рассказала Любовь Тищенко. – Мне нужно было овладеть определенным языком, и на этом языке убедительно существовать, даже не просто существовать, а играть – взаимодействовать с партнерами в кадре. Но я упорная малышка, как и моя героиня в этом сериале – делаю все возможное, чтобы хотя бы изобразить, что это мой язык.

Военная драма «Последний день войны» – скоро на канале «Украина» / пресс-служба канала Украина
Съемки военной драмы проходили в Киеве и Киевской области. Военный реквизит создателям сериала долго искать не пришлось, а вот военную форму – шили специально. Сцены боя режиссеру Виталию Ващенко помогали восстановить специальные реконструкторы событий, пиротехники и каскадеры – поэтому зрители канала «Украина» станут свидетелями настоящих боевых действий конца войны. А масштабность съемки оператору-постановщику Матвею Шульгину удалось достигнуть с помощью использования квадрокоптера. 

Напомним, 

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