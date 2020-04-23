В 2017 году Макс и Алина Буць стали участниками 7 сезона самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі».

В шоу пара пришла для того, чтобы начать новую жизнь – здоровую и счастливую. На проекте Макс и Алина стали мужем и женой, на финале появились красивыми и стройными, а спустя время по завершении шоу – стали родителями замечательной девочки.

Доченька Алины и Макса - Алиса / instagram.com/alinabuts7

Свою малышку счастливые супруги назвали Алисой. В конце марта девочку крестили, а вот крестными для своей доченьки финалисты "Зважених" взяли пару, с которой сдружились на этом же проекте – Руслану Писанку и ее супруга Игоря Исакова.

Руслана Писанка с мужем и крестницей / instagram.com/alinabuts7

Руслана Писанка стала мамой: актриса крестила дочь финалистов шоу Зважені та щасливі-7 / instagram.com/alinabuts7

Фотографиями с таинства крещения Алина поделилась со своими подписчиками в Инстаграм. В подписи к кадрам она призналась, что очень ждала этого дня и поблагодарила любимых кумовей за то, что также взяли ответственность за малышку.

Немного позитива. Ох как я ждала этого дня. Ну наконец-то мою доченьку покрестили, успели до карантина. Я очень счастлива, что этот день пришёл Слава Господу Богу. Спасибо моим дорогим, любимым кумовьям Руслана Писанка, Игорек, Алена, Юрочка - спасибо Вам, что Вы взяли на себя такую ответственность.

Руслана Писанка стала мамой: актриса крестила дочь финалистов шоу Зважені та щасливі-7 / instagram.com/alinabuts7

Крестины дочери финалистов шоу Зважені та щасливі-7 Максима и Алины Буць / instagram.com/alinabuts7

Руслана Писанка с крестницей / instagram.com/alinabuts7

Напомним,