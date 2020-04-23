Руслана Писанка стала мамой: актриса крестила дочь финалистов шоу Зважені та щасливі-7

23 апреля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Руслана Писанка стала мамой: актриса крестила дочь финалистов шоу Зважені та щасливі-7
Зважені та щасливі-7: финал
пресс-служба канала СТБ

В 2017 году Макс и Алина Буць стали участниками 7 сезона самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі».

Читайте такжеСерьезно? Ну это огонь!: Олег Винник исполнил хит Оли Поляковой в стиле хард-рок
В шоу пара пришла для того, чтобы начать новую жизнь – здоровую и счастливую. На проекте Макс и Алина стали мужем и женой, на финале появились красивыми и стройными, а спустя время по завершении шоу – стали родителями замечательной девочки.

Доченька Алины и Макса - Алиса / instagram.com/alinabuts7
Свою малышку счастливые супруги назвали Алисой. В конце марта девочку крестили, а вот крестными для своей доченьки финалисты "Зважених" взяли пару, с которой сдружились на этом же проекте – Руслану Писанку и ее супруга Игоря Исакова.

Руслана Писанка с мужем и крестницей / instagram.com/alinabuts7
Читайте такжеАнтонина Паперная и Владимир Яглыч во второй раз стали родителями
Фотографиями с таинства крещения Алина поделилась со своими подписчиками в Инстаграм. В подписи к кадрам она призналась, что очень ждала этого дня и поблагодарила любимых кумовей за то, что также взяли ответственность за малышку. 
Руслана Писанка стала мамой: актриса крестила дочь финалистов шоу Зважені та щасливі-7 / instagram.com/alinabuts7

Немного позитива. Ох как я ждала этого дня. Ну наконец-то мою доченьку покрестили, успели до карантина. Я очень счастлива, что этот день пришёл Слава Господу Богу. Спасибо моим дорогим, любимым кумовьям Руслана Писанка, Игорек, Алена, Юрочка - спасибо Вам, что Вы взяли на себя такую ответственность.

Руслана Писанка стала мамой: актриса крестила дочь финалистов шоу Зважені та щасливі-7 / instagram.com/alinabuts7

Крестины дочери финалистов шоу Зважені та щасливі-7 Максима и Алины Буць / instagram.com/alinabuts7

Руслана Писанка с крестницей / instagram.com/alinabuts7

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Руслана Писанка социальные сети Зваженi та щасливi новости крестины Зважені та щасливі-7

Материалы по теме

Александр Педан признался, что однажды "провтыкал" свою дочь
Новости

Александр Педан признался, что однажды "провтыкал" свою дочь
Від пацанки до панянки-4: участница рассказала о жизни после проекта, сложностях и достижениях
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница рассказала о жизни после проекта, сложностях и достиженияхЭксклюзив
Лунный гороскоп на 24 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK