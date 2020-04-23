Руслана Писанка стала мамой: актриса крестила дочь финалистов шоу Зважені та щасливі-7
23 апреля 2020 23:00
Зважені та щасливі-7: финал
пресс-служба канала СТБ
В 2017 году Макс и Алина Буць стали участниками 7 сезона самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі».
Доченька Алины и Макса - Алиса / instagram.com/alinabuts7
Руслана Писанка с мужем и крестницей / instagram.com/alinabuts7
Руслана Писанка стала мамой: актриса крестила дочь финалистов шоу Зважені та щасливі-7 / instagram.com/alinabuts7
Немного позитива. Ох как я ждала этого дня. Ну наконец-то мою доченьку покрестили, успели до карантина. Я очень счастлива, что этот день пришёл Слава Господу Богу. Спасибо моим дорогим, любимым кумовьям Руслана Писанка, Игорек, Алена, Юрочка - спасибо Вам, что Вы взяли на себя такую ответственность.
Руслана Писанка стала мамой: актриса крестила дочь финалистов шоу Зважені та щасливі-7 / instagram.com/alinabuts7
Крестины дочери финалистов шоу Зважені та щасливі-7 Максима и Алины Буць / instagram.com/alinabuts7
Руслана Писанка с крестницей / instagram.com/alinabuts7
Напомним,