Александр Педан признался, что однажды "провтыкал" свою дочь

23 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Александр Педан признался, что однажды
Александр Педан с дочерью и женой
instagram.com/pedanos

Александр Педан – не только успешный телеведущий, но и отец двух детей: 15-летней Леры и 3-летнего Марика. Признается: ему не всегда удавалось балансировать между этими ролями.

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Рождение старшей дочери как раз пришлось на старт его карьеры, поэтому большую часть времени Александр Педан проводил на работе, а воспитанием маленькой Леры занималась жена. Как-то ведущий Нового так забегался, что забыл о дочери. 
Александр Педан с дочерью Лерой / instagram.com/pedanos

Не забыл, а провтыкал, – с улыбкой оправдывается ведущий реалити «Эксы». – Я должен был забрать Леру из школы, но у меня было много хлопот, поэтому потерял счет времени. Приехал только через два часа. Всех на тот момент уже забрали, и Лера осталась одна. Поэтому встретила она меня с очень круглыми глазами.

Повзрослев, утверждает Александр Педан, он начал всегда и во всем на первое место ставить свою семью. Сейчас у него прекрасные отношения с дочерью – у них множество общих интересов, и они доверят друг другу. А с сыном ведущий Нового канала старается не допускать ошибок прошлого и внимательно следит за его взрослением.

Александр Педан с сыном / instagram.com/pedanos
Напомним,

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