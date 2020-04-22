Тина Кароль и Дан Балан приготовили неожиданный перформанс

22 апреля 2020 23:30 Юлия Крутиева
Тина Кароль и Дан Балан приготовили неожиданный перформанс
Тина Кароль и Дан Балан
пресс-служба

В это воскресенье зрителей телеканала 1+1 ждет особый грандиозный финал юбилейного сезона шоу «Голос країни-10», во время которого станет известно имя победителя.

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В суперфинал вокального шоу «Голос країни», который пройдет в особом формате и станет благотворительным, готовятся не только участники юбилейного сезона, но и звездные тренеры.

Десятый сезон уже отметился не только сильнейшим кастингом за всю историю шоу, но и сюрпризами, поэтому не менее впечатляющим для зрителей и поклонников вокального шоу станет и финальный эпизод.

Стало известно, что тренеры проекта Тина Кароль и Дан Балан 26 апреля презентует новую песню, которую споют в дуэте. Автором композиции стал Дан Балан. 

Тина Кароль и Дан Балан / пресс-служба
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В течение сезона зрители следили за развитием романтических отношений двух звездных тренеров проекта, которые до сих пор полны загадочности и неопределенности, хотя мама Дана Балана уже спела на главной вокальной сцене на всякий случай свадебную песню для пары. Для финального эпизода Тина и Дан готовят неожиданный перформанс. Какой станет совместная композиция тренеров, и в каком формате звезды ее представят, зрители узнают во время суперфинала «Голосу країни-10».

Напомним, суперфинал десятого юбилейного сезона «Голосу країни» состоится 26 апреля в особом формате, учитывая важность соблюдений всех условий карантина. На телеканале «1+1» приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным - все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Смотрите суперфинал «Голосу країни» 26 апреля в 21:00, голосуйте за любимых исполнителей и поддерживайте украинских медиков, не выходя из дома.

Напомним,

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1+1 Тина Кароль Дан Балан телешоу премьера песни Голос країни-10

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