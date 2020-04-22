Холостяк-10: два свидания за 25 тысяч гривен каждое и полное разочарование Макса
22 апреля 2020 23:00
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
кадр из видео
В эту пятницу, 24 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити «Холостяк-10».
Читайте такжеДотанцевалась до двух детей: Интуиция Лилии Ребрик поспособствовала ее знакомству с мужемДве девушки смогут самостоятельно организовать свое идеальное свидание с Максом, получив от него необходимый бюджет. Что же придумают участницы? У Кристины и Насти будет по 25 тысяч гривен на организацию времяпрепровождения с Холостяком.
Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть, – прокомментирует решение Холостяк. – Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше.
Несмотря на полученный бюджет и привилегии, Кристина предложит Максу… пойти к ней домой!
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
У меня были сомнения, действительно ли он меня правильно понял,– признается девушка.
На этом свидании мы должны решить, насколько мы подходим друг другу, совместимы мы или нет, – скажет Настя. – Я подошла к организации свидания очень серьезно и ответственно.
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
Напомним,