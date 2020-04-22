Холостяк-10: два свидания за 25 тысяч гривен каждое и полное разочарование Макса

22 апреля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: два свидания за 25 тысяч гривен каждое и полное разочарование Макса
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
кадр из видео

В эту пятницу, 24 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

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Две девушки смогут самостоятельно организовать свое идеальное свидание с Максом, получив от него необходимый бюджет. Что же придумают участницы? У Кристины и Насти будет по 25 тысяч гривен на организацию времяпрепровождения с Холостяком.

Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть, – прокомментирует решение Холостяк. – Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше.

Несмотря на полученный бюджет и привилегии, Кристина предложит Максу… пойти к ней домой! 

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

У меня были сомнения, действительно ли он меня правильно понял,
– признается девушка.

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А вот Настя, напротив, реализует все свои идеи с размахом. Вместе с Максом она отправится на сеанс к астрологу, чтобы узнать, есть ли у нее будущее с Холостяком...

На этом свидании мы должны решить, насколько мы подходим друг другу, совместимы мы или нет, – скажет Настя. – Я подошла к организации свидания очень серьезно и ответственно.

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
Чье свидание станет для Макса сплошным разочарованием? И, возможно, с кем-то из девушек главный герой попрощается еще до Церемонии роз? Смотрите в пятницу, 24 апреля, в 19:00 в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ.

Напомним,

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