Участница шоу Холостяк-8 встречается с российской порноактрисой

21 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Участница шоу Холостяк-8 встречается с российской порноактрисой
Участница шоу Холостяк-8 встречается с российской порноактрисой
пресс-служба канала СТБ

Одной из самых красивых участниц восьмого сезона проекта Холостяк не удалось завоевать сердце главного героя.

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Тогда Рожден Ануси говорил, что ему никак не удалось найти общий язык с Олей, а девушка в свою очередь признавалась, что  доле было не в ней, просто Холостяк любит других девушек, не таких как она – простых и романтичных.

Спустя время после участия в шоу Холостяк-8, Оля рассказала, что шоу очень сильно повлияло на ее жизнь, дословно даже "поломало". Стало ли это причиной того, что теперь девушка находится в однополых отношениях – не беремся утверждать.

Оля и Джиа / instagram.com/jialissaonly
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Но то, что Ольга встречается с российской порноактрисой Джиа Лиссой (наст. имя Юлия Чиркова - Прим.ред), подтвердила сама Jia Lissa на своей странице в Инстаграм. В соцсети девушка опубликовала фотографию с Ольгой, подписав снимок, что они вместе смотрят в светлое будущее.

Оля и Джиа / instagram.com/jialissaonly
Также порноактриса разместила в своем микроблоге видеоролики с украинкой, где запечатлен момент страстного поцелуя девушек. 

Любовь спасет мир! – написала Джиа. – Я очень скучаю по своей девочке Ольге, она на карантине в Киеве, а я на Бали... Надеюсь, скоро все будет хорошо, и мы встретимся снова – она научит меня любить!

А вот свою страницу в Инстаграм Оля удалила. Скорее всего волна критики обрушилась на нее со стороны подписчиков. Но как сообщила Джиа, в Snapchat украинка есть, и именно там ее можно найти.

Напомним, 

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