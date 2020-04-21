Звезда Лиги смеха нырнул лицом в грудь Леси Никитюк: Хорошие у нее формы

21 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Звезда Лиги смеха нырнул лицом в грудь Леси Никитюк: Хорошие у нее формы
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Звезда «Лиги смеха» Иван Люленов на съемках «Кто против блондинок?» экстравагантно поздоровался с ведущей и рассказал, чем она пахнет.

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Этого гостя шоу Нового канала «Кто против блондинок?» называют молдаванским Челентано. Внешность, харизма и чувство юмора у него не хуже, чем у итальянского актера. 

Показать жгучий темперамент Иван Люленов решил и светловолосым красавицам. Едва начались съемки, он не смог сдержаться от изобилия красоты – стал обнимать и целовать блондинок. А с Лесей и вовсе поздоровался, нырнув лицом в ее грудь. 

Хорошие у нее формы, – признался Ваня за кулисами шоу. – Звездная такая грудь. Леся хорошо пахнет. Видимо, пользуется дорогими духами. Мне показалось, что там присутствовали нотки лаванды. Но, если честно, я не особо разбираюсь в духах.

Съемки проекта «Кто против блондинок?» / пресс-служба Нового канала
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Испытание формами устроили Ване и сами блондинки. Бедному парню пришлось на слух определять, у кого из блонд звенят спрятанные на груди колокольчики. 

Прекрасный конкурс, я считаю. Мне нравится женская грудь – улыбнулся Ваня. – Вообще, спокойно отношусь к такому. Возможно, еще два года назад не сдержался бы и что-то сделал блондинкам. Знаете, что самое экстравагантное я когда-то искал в женском бюстгальтере? Саму грудь (смеется). Ладно, это была шутка.

Съемки проекта «Кто против блондинок?» / пресс-служба Нового канала
Парень оказался тем еще профи в женских формах. Он смог расслышать, чья грудь звенит. Поможет ли ему такое умение обыграть светловолосых красавиц – смотрите сегодня, 21 апреля, в шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк на Новом канале.

Напомним,  

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