Звезда Лиги смеха нырнул лицом в грудь Леси Никитюк: Хорошие у нее формы
Звезда «Лиги смеха» Иван Люленов на съемках «Кто против блондинок?» экстравагантно поздоровался с ведущей и рассказал, чем она пахнет.
Показать жгучий темперамент Иван Люленов решил и светловолосым красавицам. Едва начались съемки, он не смог сдержаться от изобилия красоты – стал обнимать и целовать блондинок. А с Лесей и вовсе поздоровался, нырнув лицом в ее грудь.
Хорошие у нее формы, – признался Ваня за кулисами шоу. – Звездная такая грудь. Леся хорошо пахнет. Видимо, пользуется дорогими духами. Мне показалось, что там присутствовали нотки лаванды. Но, если честно, я не особо разбираюсь в духах.
Прекрасный конкурс, я считаю. Мне нравится женская грудь – улыбнулся Ваня. – Вообще, спокойно отношусь к такому. Возможно, еще два года назад не сдержался бы и что-то сделал блондинкам. Знаете, что самое экстравагантное я когда-то искал в женском бюстгальтере? Саму грудь (смеется). Ладно, это была шутка.
Напомним,