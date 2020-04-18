Холостяк-10: подробности 7 выпуска – самое эмоциональное прощание сезона, обиды и… осуждение других

18 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: подробности 7 выпуска – самое эмоциональное прощание сезона, обиды и… осуждение других
Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020)
пресс-служба канала СТБ

7 выпуск романтического реалити СТБ «Холостяк-10» запомнился как один из самых эмоциональных. Макс попрощался с двумя участницами, одна их которых явно не была готова покинуть проект.

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Участницы и Макс вернулись из Таиланда в Киев. Холостяк решил пожить неделю с девушками и провести с ними больше времени в быту. Несмотря на бурю эмоций в конце прошлого выпуска, а также угрозы покинуть проект, все участницы встретили мужчину довольно радостно.

Чтобы распределить каждый день, Холостяк предложил девушкам описать их идеальный досуг со своим мужчиной. Алина захотела заняться спортом, Аня – почитать перед сном. У многих соперниц среди пунктов был просмотр кино. Поэтому главный герой решил пригласить Олю, Дашу и Вику в домашний кинотеатр.

Но уже тогда главный герой заметил, что Оля чем-то озадачена и недовольна. Мужчина предложил поговорить, однако тет не сложился. Участница молчала, а Макс безуспешно пытался выяснить причину обид. 

Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020) / пресс-служба

Мне было что ему сказать. Но я просто забила и собирала этот комочек злости в себе дальше, – сказала Оля. – Да, я несколько дней с этим живу.

Более того, девушка призналась лично Холостяку, что есть момент, который ее гложет. Но она охладела.

Я удивлен. Потому что на данном этапе не видел особо чувств с твоей стороны. Мне кажется, значит, нет смысла продолжения этих отношений. Я хочу запомнить все хорошее и поставить точку,
– заключил Макс.

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В конце недели Холостяк предложил участницам организовать вечеринку, пригласив большую компанию. Дане и Алине Холостяк поручил приобрести соперницам образы, а Насте и Даше – закупиться продуктами. Результаты самодеятельности девушек вызвали смех у всех, особенно у главного героя. Алина перевоплотилась в Роклосану, Аня – в монашку, Вика – в Мальвину, а Даша – в девушку-кошку.

Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
Гостями стали самые близкие друзья участниц. К Максу также приехал его товарищ. А вот к Алине – мама! Во время общения женщина очень настаивала на поцелуе Макса и Алины, что явно вогнало в краску обоих.

Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
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Традиционно состоялась Церемония! Макс сделал свой выбор, который дался непросто участнице, покинувшей проект. Розу не получила яркая и задорная Аня. Однако вся драма на этом только началась. Уже возле машины у девушки случилась настоящая истерика.

Я хочу тебе кое-что сказать. В тот момент, когда выключаются камеры, я больше всего влюбляюсь в тебя. И ты сейчас того человека, который к тебе искренне относится, честен и правдив к тебе, садишь в машину. Ты оставил девушек, среди которых одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая – девственница, которая по сексуальности ставит себе 10 баллов, третья – прыгает из проекта в проект. А четвертая – по сути крыса! И с ними ты собрался строить отношения?! Серьезно?
 – обратилась Аня к Холостяку.

Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
Макс привык, что Аня говорит то, что думает. Однако понимает, что ее слова подогреты женской обидой.

Кто покинет проект уже в следующем выпуске – смотрите в пятницу, 24 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Хоостяк-10» на СТБ!

Напомним, 

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СТБ новости телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

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