Холостяк-10: подробности 7 выпуска – самое эмоциональное прощание сезона, обиды и… осуждение других
7 выпуск романтического реалити СТБ «Холостяк-10» запомнился как один из самых эмоциональных. Макс попрощался с двумя участницами, одна их которых явно не была готова покинуть проект.
Чтобы распределить каждый день, Холостяк предложил девушкам описать их идеальный досуг со своим мужчиной. Алина захотела заняться спортом, Аня – почитать перед сном. У многих соперниц среди пунктов был просмотр кино. Поэтому главный герой решил пригласить Олю, Дашу и Вику в домашний кинотеатр.
Но уже тогда главный герой заметил, что Оля чем-то озадачена и недовольна. Мужчина предложил поговорить, однако тет не сложился. Участница молчала, а Макс безуспешно пытался выяснить причину обид.
Мне было что ему сказать. Но я просто забила и собирала этот комочек злости в себе дальше, – сказала Оля. – Да, я несколько дней с этим живу.
Более того, девушка призналась лично Холостяку, что есть момент, который ее гложет. Но она охладела.
Я удивлен. Потому что на данном этапе не видел особо чувств с твоей стороны. Мне кажется, значит, нет смысла продолжения этих отношений. Я хочу запомнить все хорошее и поставить точку,– заключил Макс.
Я хочу тебе кое-что сказать. В тот момент, когда выключаются камеры, я больше всего влюбляюсь в тебя. И ты сейчас того человека, который к тебе искренне относится, честен и правдив к тебе, садишь в машину. Ты оставил девушек, среди которых одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая – девственница, которая по сексуальности ставит себе 10 баллов, третья – прыгает из проекта в проект. А четвертая – по сути крыса! И с ними ты собрался строить отношения?! Серьезно?– обратилась Аня к Холостяку.
Кто покинет проект уже в следующем выпуске – смотрите в пятницу, 24 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Хоостяк-10» на СТБ!
Напомним,