Холостяк-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.04.2020

17 апреля 2020 23:25 Юлия Крутиева
Холостяк-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.04.2020
Холостяк-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.04.2020
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17 апреля в эфир вышел седьмой выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».

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Так как на прошлой Церемонии роз ни одну из девушек Холостяк не отправил домой, из жаркого Таиланда все 8 участниц вернулись в Киев. Однако ситуация, которая произошла за границей, повлияла на всех участниц проекта.

Особенно, не смогла справиться Оля со своими эмоциями. Девушка не смогла потерпеть такое неуважение к себе и по возвращении в столицу приняла решение покинуть проект. Макс в самом начале неделе, не дожидаясь Церемонии, провел Олю домой. 

Холостяк-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.04.2020 / пресс-служба канала СТБ

А вот саму Церемонию роз Холостяк решил провести неожиданно, когда девушки совсем этого не ожидали, и по полной развлекались на вечеринке со своими друзьями. Второй участницей, которую Макс отправил домой на седьмой неделе, стала Аня

Холостяк-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.04.2020 / пресс-служба

Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 24 апреля, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA

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