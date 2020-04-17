Холостяк-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.04.2020

17 апреля в эфир вышел седьмой выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».

Так как на прошлой Церемонии роз ни одну из девушек Холостяк не отправил домой, из жаркого Таиланда все 8 участниц вернулись в Киев. Однако ситуация, которая произошла за границей, повлияла на всех участниц проекта.

Особенно, не смогла справиться Оля со своими эмоциями. Девушка не смогла потерпеть такое неуважение к себе и по возвращении в столицу приняла решение покинуть проект. Макс в самом начале неделе, не дожидаясь Церемонии, провел Олю домой.

Холостяк-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.04.2020 / пресс-служба канала СТБ

А вот саму Церемонию роз Холостяк решил провести неожиданно, когда девушки совсем этого не ожидали, и по полной развлекались на вечеринке со своими друзьями. Второй участницей, которую Макс отправил домой на седьмой неделе, стала Аня.

Холостяк-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.04.2020 / пресс-служба

Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 24 апреля, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.