Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020)
17 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».
Таким образом Холостяк надеется лучше узнать девушек, присмотреться к ним и проверить, как они ведут себя в быту. Кроме того, Макс предложит участницам организовать в доме тематическую вечеринку, пригласив большую компанию. Одним из гостей станет близкий друг Холостяка.
Какое мнение сложится у него по поводу девушек? Как проявят себя участницы на этой неделе? И кому из них не достанется роза?
Седьмой выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 26 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.