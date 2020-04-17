Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020)

17 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».

После трех недель, проведенных в жарком Таиланде, Холостяк вместе с участницами вернется в Киев. Девушек ждет приятный и весьма неожиданный сюрприз от Макса. Он примет решение провести неделю под одной крышей с участницами.

Таким образом Холостяк надеется лучше узнать девушек, присмотреться к ним и проверить, как они ведут себя в быту. Кроме того, Макс предложит участницам организовать в доме тематическую вечеринку, пригласив большую компанию. Одним из гостей станет близкий друг Холостяка.

Какое мнение сложится у него по поводу девушек? Как проявят себя участницы на этой неделе? И кому из них не достанется роза?

Седьмой выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 26 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.