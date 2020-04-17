Холостяк-10: участница реалити Аня призналась, что у нее был секс с девушкой

17 апреля 2020 00:27 Юлия Крутиева
Холостяк-10: участница реалити Аня призналась, что у нее был секс с девушкой
Холостяк 10 сезон участница Аня
пресс-служба канала СТБ

Аня - одна из самых прямолинейных и смелых участниц романтического реалити СТБ «Холостяк-10».

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Аня не скрывает того факта, что у нее был опыт отношений не только с представителями противоположного пола, но и с девушкой. Об этом холостячка откровенно написала в социальной сети.

Да, у меня были отношения с девушкой, – призналась Аня. – Мы ходили на свидания, дарили друг другу подарки и даже (О, БОЖЕ!) занимались сексом. Мы поигрались и хватит. Сейчас мы поддерживаем хорошие дружеские отношения. Я люблю мужчин, и она тоже. Но это не помешало родиться нашим теплым эмоциям друг к другу.

Холостяк 10 сезон участница Аня / пресс-служба канала СТБ
Она также отметила, что еще со школы восхищалась видными женщинами.

Поцелуй с девушкой присутствовал везде, а целоваться с подружками на дискотеках стало классикой, – рассказала участница. – Потом мне посчастливилось, и мой бывший молодой человек пригласил девушку, чтобы я попробовала, как это. Мне было 20, а она была старше меня на 12 лет. Бывшая гимнастка, которая работала учительницей, с нереальной фигурой и сумасшедшей женской энергетикой. Выпив вина, мы с ней вошли в кураж и все происходило очень естественно. У меня была эйфория от того, как это было классно.

Холостяк 10 сезон участница Аня / пресс-служба канала СТБ
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Вместе с этим, участница реалити отметила, что больше не представляет отношений с девушкой и хочет завести семью.

Я вижу с собой только сильную личность, мужчину, к которому я буду тянуться, – акцентировала холостячка. – Я считаю себя бисексуальной, но только в сексуальном плане. Девушки прекрасны – сексуальные, игривые, темпераментные, легкие и эмоциональные. Но отношений я не вижу с женщиной, никакой.

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Аня добавила: «Я наигралась. И вижу рядом с собой только мужчину. Я уже хочу семью, детей и домашние посиделки по субботам».

А как будут развиваться отношения Ани с Максом – смотрите уже в эту пятницу, 17 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ.

Напомним,

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