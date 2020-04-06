ТОП-10 книг по психологии и самопознанию от участницы реалити Холостяк-10 Ани

6 апреля 2020 23:30 Юлия Крутиева
ТОП-10 книг по психологии и самопознанию от участницы реалити Холостяк-10 Ани
Холостяк 10 сезон участница Аня
пресс-служба канала СТБ

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Самая творческая участница романтического реалити СТБ «Холостяк-10» Аня, которая впечатлила Макса на Первой вечеринке подарком в виде собственной картины, поделилась в социальной сети подборкой книг по психологии и самопознанию. Холостячка убеждена, что они помогут каждой женщине раскрыться, полюбить и понять себя, а также – осознать свою силу.

Я не устану пропагандировать культ женщины, – написала Аня. – И сейчас идеальное время для того, чтобы прокачать себя.

Итак, ТОП-10 книг от участницы:

1.    Лиз Бурбо – «Пять травм, которые мешают быть самим собой».
2.    Хелен Анделин – «Очарование женственности».
3.    Нина Брокманн – «Viva la vagina».
4.    Тамрико Шоли – «Внутри женщины» и «Внутри мужчины».
5.    Михаил Лабковский – «Хочу и буду».
6.    Марк Мэнсон – «Тонкое искусство пофигизма».
7.    Дэн Вальдшмидт – «Будь лучшей версией себя».
8.    Джон Грэй – «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».
9.    Ирина Хакамада – «Дао жизни».
10.    Шерил Сэндберг – «Включайся!».

Напомним, 

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