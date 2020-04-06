ТОП-10 книг по психологии и самопознанию от участницы реалити Холостяк-10 Ани
Время, проведенное на карантине в самоизоляции, можно и нужно проводить с пользой!
Я не устану пропагандировать культ женщины, – написала Аня. – И сейчас идеальное время для того, чтобы прокачать себя.
Итак, ТОП-10 книг от участницы:
1. Лиз Бурбо – «Пять травм, которые мешают быть самим собой».
2. Хелен Анделин – «Очарование женственности».
3. Нина Брокманн – «Viva la vagina».
4. Тамрико Шоли – «Внутри женщины» и «Внутри мужчины».
5. Михаил Лабковский – «Хочу и буду».
6. Марк Мэнсон – «Тонкое искусство пофигизма».
7. Дэн Вальдшмидт – «Будь лучшей версией себя».
8. Джон Грэй – «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».
9. Ирина Хакамада – «Дао жизни».
10. Шерил Сэндберг – «Включайся!».
Напомним,