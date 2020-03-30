Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от ведущего ток-шоу Один за всех Михаила Присяжнюка

Что посмотреть на карантине: подборка фильмов от Михаила Присяжнюка

Ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ Михаил Присяжнюк поделился списком своих любимых фильмов и сериалов.

Если ваша подборка «что посмотреть на карантине» подходит к концу – пополняйте ее новыми идеями! По словам телеведущего, их семья любит смотреть комедии. Кроме того, такой выбор поможет отвлечься от негатива и немного отдохнуть.

Мне кажется, сейчас самое время смотреть фильмы, которые могут отвлечь от суровой реальности, – делится Михаил Присяжнюк. – Среди наших любимых такие:

1. «Одноклассники».

2. «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами». Актёрский состав и шикарный юмор – просто вне обсуждения.

3. Все фильмы с Томом Хэнксом. Гениальнейший актёр и, узнав новость о том, что он заболел, хотелось просто крикнуть ему пожелание здоровья, как он в своё время кричал «Вииииииииилсоооооон» в фильме «Изгой».

4. Смотрим всей семьей сериал «Это мы». Он очень актуальный и затрагивает все сферы реальной жизни – работа, семья, дети...

5. Хорошие фильмы «Послезавтра» и «Земное ядро». Они про апокалипсис, но с хорошим финалом, а это так важно в наше нелегкое время!

Напомним,