Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от ведущего ток-шоу Один за всех Михаила Присяжнюка
Ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ Михаил Присяжнюк поделился списком своих любимых фильмов и сериалов.
Мне кажется, сейчас самое время смотреть фильмы, которые могут отвлечь от суровой реальности, – делится Михаил Присяжнюк. – Среди наших любимых такие:
1. «Одноклассники».
2. «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами». Актёрский состав и шикарный юмор – просто вне обсуждения.
4. Смотрим всей семьей сериал «Это мы». Он очень актуальный и затрагивает все сферы реальной жизни – работа, семья, дети...
5. Хорошие фильмы «Послезавтра» и «Земное ядро». Они про апокалипсис, но с хорошим финалом, а это так важно в наше нелегкое время!
Напомним,