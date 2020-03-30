Елену-Кристину Лебедь от сумасшедшего спасли стихи: Схватил меня и затащил в машину

30 марта 2020 16:00 Юлия Крутиева
Елену-Кристину Лебедь от сумасшедшего спасли стихи: Схватил меня и затащил в машину
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой» ведущая Нового канала вспомнила, как несколько лет назад ее похитил неизвестный мужчина.

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Еще до того, как Елена-Кристина Лебедь стала публичным человеком, с ней случилась очень опасная история. И закончиться она могла трагически, если бы не случай и любовь телеведущей к поэзии.

Елена-Кристина Лебедь работала тогда еще на позиции шеф-редактора утренней программы и почти не появлялась в кадре. Во время одного из таких редких эфиров в студию позвонил неизвестный и принялся расспрашивать о ней.

Он увидел, как я зашла в кадр, и позвонил, чтобы поинтересоваться, что это за модель, – вспоминает ведущая Нового канала. – Ему ответили, что я никакая не модель, а шеф-редактор. На этом история могла бы и закончиться. Если бы вечером он не подстерег меня у работы.

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь / instagram.com/elena_kristina_lebed
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Неизвестный, сидя в машине, спросил у ведущей «Аферистов в сетях», не видела ли она случайно его ребенка. И таким образом спровоцировал ее подойти поближе.

Я повелась на этот вопрос, – говорит Елена-Кристина. – И в этот момент мужчина схватил меня и затащил в машину. О том, что он сумасшедший, поняла, когда тот начал говорить о высших силах. Я очень тогда испугалась, и представляла худший из возможных исходов.

Спастись от сумасшедшего и опасного мужчины Елене-Кристине помогли стихи.

Не знаю, что на меня тогда нашло, – уже с улыбкой рассказывает ведущая Нового канала. – Но я начала читать стихи Есенина. В какой-то момент он остановился, повернулся ко мне и сказал: «Выходи». Поэтому спасибо Есенину!

Возможно, именно этот случай придал телеведущей смелости, и она взялась за борьбу с аферистами. Кстати, не пропустите новый сезон проекта «Аферисты в сетях» – уже скоро на Новом канале!

Напомним,

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