Елену-Кристину Лебедь от сумасшедшего спасли стихи: Схватил меня и затащил в машину
Во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой» ведущая Нового канала вспомнила, как несколько лет назад ее похитил неизвестный мужчина.
Елена-Кристина Лебедь работала тогда еще на позиции шеф-редактора утренней программы и почти не появлялась в кадре. Во время одного из таких редких эфиров в студию позвонил неизвестный и принялся расспрашивать о ней.
Он увидел, как я зашла в кадр, и позвонил, чтобы поинтересоваться, что это за модель, – вспоминает ведущая Нового канала. – Ему ответили, что я никакая не модель, а шеф-редактор. На этом история могла бы и закончиться. Если бы вечером он не подстерег меня у работы.
Я повелась на этот вопрос, – говорит Елена-Кристина. – И в этот момент мужчина схватил меня и затащил в машину. О том, что он сумасшедший, поняла, когда тот начал говорить о высших силах. Я очень тогда испугалась, и представляла худший из возможных исходов.
Спастись от сумасшедшего и опасного мужчины Елене-Кристине помогли стихи.
Не знаю, что на меня тогда нашло, – уже с улыбкой рассказывает ведущая Нового канала. – Но я начала читать стихи Есенина. В какой-то момент он остановился, повернулся ко мне и сказал: «Выходи». Поэтому спасибо Есенину!
Возможно, именно этот случай придал телеведущей смелости, и она взялась за борьбу с аферистами. Кстати, не пропустите новый сезон проекта «Аферисты в сетях» – уже скоро на Новом канале!
Напомним,