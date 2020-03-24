Как не попасть на крючок аферистов во время карантина: новые схемы мошенников
В программе «Ранок з Україною» рассказали о новых схемах мошенников, которые хотят нагреть руки на людях во время пандемии, и как не стать их жертвой.
Интернет пестрит подобными предложениями, но препаратов от коронавируса, как и вакцины, еще нет. А кто-то благодаря контрабанде разживается тестами на выявление китайского вируса и пытается продать по очень высокой цене.
Более хитрые преступники ходят по квартирам и называются сотрудниками санстанции или дезинфекторами. А все для того, чтобы беспрепятственно попасть в дом и ограбить его.
Если бы такая программа существовала, то такие услуги предоставляли бы, прежде всего, государственные органы, об этом было бы сообщено, – говорит Руслан Сушко. – Всегда все подвергайте сомнению, тогда вас никто не обманет.
Итак, чтобы не попасть на крючок аферистов, не стоит впускать в свой дом, следует требовать показать удостоверение, позвонить в организацию, которую представляет человек, который от вас что-то требует или предлагает. И главное – быть осторожными.
Напомним,