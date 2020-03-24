Как не попасть на крючок аферистов во время карантина: новые схемы мошенников

Как не попасть на крючок аферистов во время карантина: новые схемы мошенников

В программе «Ранок з Україною» рассказали о новых схемах мошенников, которые хотят нагреть руки на людях во время пандемии, и как не стать их жертвой.

Кто-то силой отбирает чужое имущество, а кто-то пытается просто обмануть жертву. С появлением коронавируса в Украине появился новый вид мошенничества – лекарство от китайской болезни.

Интернет пестрит подобными предложениями, но препаратов от коронавируса, как и вакцины, еще нет. А кто-то благодаря контрабанде разживается тестами на выявление китайского вируса и пытается продать по очень высокой цене.

Более хитрые преступники ходят по квартирам и называются сотрудниками санстанции или дезинфекторами. А все для того, чтобы беспрепятственно попасть в дом и ограбить его.

Украинцы пожилого возраста в зоне риска не только из-за коронавируса, но и из-за аферистов, которые стучат в дверь, говорят, что волонтеры, и предлагают купить лекарства или сходить в магазин. Берут деньги и исчезают. Экс-следователь Руслан Сушко призывает не вестись на подобные предложения.

Если бы такая программа существовала, то такие услуги предоставляли бы, прежде всего, государственные органы, об этом было бы сообщено, – говорит Руслан Сушко. – Всегда все подвергайте сомнению, тогда вас никто не обманет.

Итак, чтобы не попасть на крючок аферистов, не стоит впускать в свой дом, следует требовать показать удостоверение, позвонить в организацию, которую представляет человек, который от вас что-то требует или предлагает. И главное – быть осторожными.

Напомним,