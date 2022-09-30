Олена-Крістіна Лебідь розповіла деталі афери, у якій маніпулюють, згадуючи ЗСУ
30 сентября 2022 16:10
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях», який щосуботи показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь викрила актуальну схему шахраїв.
Олена-Крістіна Лебідь.
Увага, нова афера! Враховуючи непередбачувану зиму, зараз є попит на що? Дрова, обігрівачі, буржуйки. Тому аферисти розповсюдили оголошення: «Продам дрова/обігрівачі/буржуйки! Недорого!» Його часто можна зустріти на сайтах продажів, – розповідає телеведуча. – Аферист буде «співати» вам по телефону щирою солов’їною, що так дешево, бо є великий запас, і час зараз непростий, тож треба всіх розуміти й допомагати одне одному. Заслухаєтесь просто. Але! Прозвучить чарівна фраза: «Розумієте, такий час, а раптом ви мене «кинете»?» Це маніпуляція, аби вам одразу захотілося довести, що є самою чесністю.
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу
Читайте такожВіспа мавп: як поширюється, симптоми, перебіг захворювання, лікування, заходи профілактикиПотім шахрай попросить передплату. Аргументуючи тим, що це на бензин, доставку, зарплатню водію, додатковий причіп. Одним словом, на будь-що, аби тільки гроші наперед.
Звісно, історія з передплатою не нова. Але з’явилась актуальна фішка! Якщо ви замислюєтесь, чи варто платити заздалегідь незрозуміло кому, в хід піде «важка артилерія». Скажуть щось на кшталт: «Розумієте, я збираю велику партію для ЗСУ». Ви при цьому розтанете й остаточно повірите «такому хорошому дядькові». Продовжать так: «Можу, як варіант, ваше замовлення сформувати в їхню партію. Але там величезна машина, тому скиньте, якщо вам не шкода, для хлопців із ЗСУ. Хоча б на бензин – 1500 грн. А залишок за ваше замовлення доплатите, коли отримаєте товар. Тобто 1500 грн – це вже в рахунок вашого замовлення». Людина, звісно, остаточно здасться. Я вас благаю – жодних передплат! Легенди вам придумають дуже зворушливі, і ви влетите на три-п’ять тисяч гривень. Бережіть себе!
Нагадаємо,