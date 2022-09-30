Олена-Крістіна Лебідь розповіла деталі афери, у якій маніпулюють, згадуючи ЗСУ

30 сентября 2022 16:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь розповіла деталі афери, у якій маніпулюють, згадуючи ЗСУ
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях», який щосуботи показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь викрила актуальну схему шахраїв.

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Попереду – складна зима, тож українці активно готуються до будь-якого розвитку подій. Головне – продумують, як утеплитися. На жаль, знаходяться люди, які наживаються й на таких складних ситуаціях. Ще й ЗСУ до своєї афери приплітають! Про нову схему шахраїв розповіла ведуча проєкту «Аферисти в сітях», який щосуботи об 11:30 виходить на Новому каналі, Олена-Крістіна Лебідь.

Увага, нова афера! Враховуючи непередбачувану зиму, зараз є попит на що? Дрова, обігрівачі, буржуйки. Тому аферисти розповсюдили оголошення: «Продам дрова/обігрівачі/буржуйки! Недорого!» Його часто можна зустріти на сайтах продажів, – розповідає телеведуча. – Аферист буде «співати» вам по телефону щирою солов’їною, що так дешево, бо є великий запас, і час зараз непростий, тож треба всіх розуміти й допомагати одне одному. Заслухаєтесь просто. Але! Прозвучить чарівна фраза: «Розумієте, такий час, а раптом ви мене «кинете»?» Це маніпуляція, аби вам одразу захотілося довести, що є самою чесністю.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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Потім шахрай попросить передплату. Аргументуючи тим, що це на бензин, доставку, зарплатню водію, додатковий причіп. Одним словом, на будь-що, аби тільки гроші наперед.

Звісно, історія з передплатою не нова. Але з’явилась актуальна фішка! Якщо ви замислюєтесь, чи варто платити заздалегідь незрозуміло кому, в хід піде «важка артилерія». Скажуть щось на кшталт: «Розумієте, я збираю велику партію для ЗСУ». Ви при цьому розтанете й остаточно повірите «такому хорошому дядькові». Продовжать так: «Можу, як варіант, ваше замовлення сформувати в їхню партію. Але там величезна машина, тому скиньте, якщо вам не шкода, для хлопців із ЗСУ. Хоча б на бензин – 1500 грн. А залишок за ваше замовлення доплатите, коли отримаєте товар. Тобто 1500 грн – це вже в рахунок вашого замовлення». Людина, звісно, остаточно здасться. Я вас благаю – жодних передплат! Легенди вам придумають дуже зворушливі, і ви влетите на три-п’ять тисяч гривень. Бережіть себе!

Нагадаємо, 

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Аферисты новини війна особисте життя зірок Новий канал ЗСУ Аферисти в сітях

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