Как правильно пользоваться антисептиком, чтобы он был эффективным

Как правильно пользоваться антисептиком, чтобы он был эффективным

С распространением коронавируса в Украине с прилавков магазинов и аптек люди сметают антисептические средства.

Сегодня этот товар – дефицит. В программе «Ранок з Україною» специалисты рассказали, при каких условиях это средство будет эффективным.

Спирт – это основное вещество, без которого не может обойтись ни один антисептик. Они бывают в виде спрея, геля, жидкости – какой именно вы выберете, разницы нет. Но наиболее эффективным будет тот, у которого антисептического средства в пределах 70%.

А вот то, что нужно сделать более 20 пшиков или нанести 20 капель дезинфектора, чтобы точно обеззаразить руки – это миф! Достаточно нескольких капель, которые полностью смогут смазать поверхность рук. Но убить все микробы удастся, только если вы помыли руки.

У вас не будет никакого эффекта, если вы не помыли руки, – говорит семейный врач Михаил Соколовский. – Обязательно моем руки, умываемся и только после этого вы можете рассчитывать на то, что примененное вами любое дезинфицирующее средство сработает.

Правила защиты от коронавируса / pixabay.com

Но на короткий срок санитайзеры тоже сработают. Как минимум, они не дадут микробам распространиться больше. Но все равно лучше вымыть руки, говорят эксперты.

Безусловно, после того, как вы посетили общественные места, были в транспорте, в магазине, то в принципе можно защитить себя, обработав руки антисептиком, пока вы дойдете домой, – говорит микробиолог Оксана Вольская. – Потому что мы не всегда себя контролируем и у нас постоянно руки тянутся к лицу.

Но о продолжительности действия дезинфекторов не пишут на упаковках. Да и профессионалы не скажут. Ведь их эффект держится до следующего загрязнения рук.

Если вы наносите это дезинфицирующее средство, оно убивает то, что есть, – отметил Михаил Соколовский. – Но как только вы проконтактировали с больным, там появятся новые вирусы, и вам снова придется обрабатывать руки.

Отметим, что за вчерашний день в Украине подтвердилось 10 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним,