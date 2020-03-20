Как правильно пользоваться антисептиком, чтобы он был эффективным
С распространением коронавируса в Украине с прилавков магазинов и аптек люди сметают антисептические средства.
Спирт – это основное вещество, без которого не может обойтись ни один антисептик. Они бывают в виде спрея, геля, жидкости – какой именно вы выберете, разницы нет. Но наиболее эффективным будет тот, у которого антисептического средства в пределах 70%.
А вот то, что нужно сделать более 20 пшиков или нанести 20 капель дезинфектора, чтобы точно обеззаразить руки – это миф! Достаточно нескольких капель, которые полностью смогут смазать поверхность рук. Но убить все микробы удастся, только если вы помыли руки.
У вас не будет никакого эффекта, если вы не помыли руки, – говорит семейный врач Михаил Соколовский. – Обязательно моем руки, умываемся и только после этого вы можете рассчитывать на то, что примененное вами любое дезинфицирующее средство сработает.
Безусловно, после того, как вы посетили общественные места, были в транспорте, в магазине, то в принципе можно защитить себя, обработав руки антисептиком, пока вы дойдете домой, – говорит микробиолог Оксана Вольская. – Потому что мы не всегда себя контролируем и у нас постоянно руки тянутся к лицу.
Но о продолжительности действия дезинфекторов не пишут на упаковках. Да и профессионалы не скажут. Ведь их эффект держится до следующего загрязнения рук.
Если вы наносите это дезинфицирующее средство, оно убивает то, что есть, – отметил Михаил Соколовский. – Но как только вы проконтактировали с больным, там появятся новые вирусы, и вам снова придется обрабатывать руки.
Отметим, что за вчерашний день в Украине подтвердилось 10 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Напомним,